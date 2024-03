inCharge X è il coltellino svizzero dei cavi

Un solo, compattissimo cavo per ricaricare ogni cosa: inCharge X è il coltellino svizzero dei cavetti perché in pochi centimetri offre tutto il necessario per poter ricaricare smartphone, tablet, computer e accessori di vario tipo, e in un formato altamente portatile.

Sono diversi i punti di forza di questo accessorio, che possiamo tranquillamente inserire tra gli “indispensabili” per molti. Ad esempio il fatto che è tra i più facili da trasportare: pesa appena 25 grammi e grazie al sistema di magneti si possono infatti agganciare i due connettori tra loro, così che il cavo crei una fessura che permetta di fissarlo ad un mazzo di chiavi o all’asola di uno zaino, ed averlo così sempre con sé.

È anche molto compatto: pensate che da connettore a connettore misura soltanto 7 centimetri (da “chiuso” è spesso soltanto 13 millimetri), abbastanza per poter sfruttare la ricarica di una powerbank col cellulare mentre lo si tiene in mano, o per lo scambio dei dati tra due dispositivi.

Di base è un cavetto con doppia spina USB-C, ma grazie agli adattatori incorporati (che si possono eventualmente sganciare se si pensa che non serviranno mai) può essere collegato anche a dispositivi che usano USB-A, microUSB e Lightning. In totale le combinazioni disponibili sono 6, tra ingresso USB-A o USB-C e uscite USB-C, Lightning e microUSB:

Ingresso Uscita USB-C USB-C USB-C Lightning USB-C microUSB USB-A USB-C USB-A Lightning USB-A microUSB

Questo cavo supporta sia la ricarica fino a 100 Watt – compresa quella OTG per lo scambio di energia tra due cellulari, sia il trasferimento dati fino a 480 Mbps, quindi utile anche per caricare o scaricare foto e video da un cellulare, o per il backup dei dati.

Per finire, eccelle anche dal punto di vista costruttivo. Il filamento interno infatti è realizzato in fibra di aramide, al quale viene accompagnato un rivestimento in rame. La guaina esterna è invece in TPU, ma oltre a questa l’azienda ha aggiunto anche una copertura in nylon intrecciato che aumenta di molto la resistenza ai ripetuti piegamenti del cavo. I connettori invece sono rinforzati da una scocca esterna realizzata in alluminio.

Dove comprare

Se vi interessa potete comprare inCharge X il coltellino svizzero dei cavi direttamente su Amazon, dove al momento viene venduto per 29,90 €.