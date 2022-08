Incisore 3D Ortur laser Master 3, sconto 100€ e bundle con extra modulo

Torna ancora una volta una delle offerte migliori se cercate un incisore laser professionale. Ortur lancia lo sconto sulla sua “Laser Master 3”, l’incisore 3D, con un bundle particolarmente conveniente per fare delle incisioni su corpi cilindrici. Potete acquistare l’incisore direttamente a questo indirizzo con uno sconto di 100 dollari grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Per chi non conoscesse Ortur, si tratta di un marchio fondato nel 2018, che nello stesso anno ha rilasciato la sua prima stampante 3D, mentre nel 2019 ha rilasciato la prima scheda madre a 32 bit al mondo specializzata per incisori. Nel tempo, il brand ha dimostrato capacità di adattamento e di evoluzione, per venire sempre incontro alle esigenze del pubblico in questo particolare settore.

L’offerta arriva sul sito Madethebest, diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca strumenti professionale come incisori, stampanti e altri utensili elettrici. Tutti i prodotti Ortur che acquisti su Madethebest verranno spediti da magazzini locali, quindi senza che vi siano sorprese di tasse doganali o supplementi di costi di spedizione all’arrivo.

Ortur Laser Master 3 è l’ultima delle macchine per incisione del brand, che si candida ad essere una delle migliori macchine per incisione che possiate portarvi a casa, sia per qualità, che per potenza di incisione. E’, infatti, in grado di raggiungere fino a 20.000 mm/min, con una forte potenza di taglio fino a 10W, senza rinunciare ad una incisione davvero silenziosa.

Tantissimi i materiali che può incidere, e gli scenari in cui può essere utilizzata, così da risultare una macchina davvero versatile. Da semplici medagliette per cani a portachiavi, senza dimenticare che può anche incidere il legno fino a 2 centimetri. Ancora, può incidere anche il metallo, perfino la pelle e l’acrilico.

Ha un peso davvero ridotto, che si aggira sui 235 grammi, quindi facilmente trasportabile, anche da una stanza all’altra. E’ possibile utilizzarla tramite app installata su smartphone, compatibile sia con iPhone, che con i terminali Android.

Ortur ha da sempre prestato un occhio di riguardo alla sicurezza, e anche questa Laser Master 3 gode di un sistema di protezione che lo rende molto sicuro, e che blocca il laser nel caso in cui vi sia un qualche malfunzionamento, creato anche da fattori esterni.

Ortur Laser Master 3 ha dimensioni di 58 x 55 x 15 cm, ed è fatta per il 70% in alluminio, dunque molto stabile e resistente nel tempo.

Al momento può essere acquistata con uno sconto di 100 dollari direttamente da qui grazie al codice sconto LM3ZB100, ma occhio anche ad un particolare bundle in offerta. Potete acquistare l’incisore con il modulo per le incisioni su cilindri, a 699 dollari, sempre sfruttando il codice sconto di 100 euro sopra menzionato.