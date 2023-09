Da Infomaniak gratis email, 20GB e privacy svizzera per lasciare Google

«La migliore alternativa gratuita ai giganti del Web»: anche il motto è una sfida a Google perché i servizi email e cloud di infomaniak sono gratuiti, ma garantiscono massima tutela della privacy e della sicurezza dei dati dell’utente, conservati in datacenter in Svizzera, il tutto con zero pubblicità e nessuna vendita di dati a terze parti.

L’offerta è allettante perché l’utente ottiene una nuova casella di posta email, con la possibilità di scegliere gli indirizzi @etik.com @ik.me o @ikmail.com, abbinata a 20GB di spazio per ricevere e archiviare i messaggi. Oltre a essere gratuito il servizio Infomaniak mail offre:

Segnalazione e protezione automatica contro il phishing

Protezione automatica da virus e messaggi indesiderati (spam)

Segnalazione di messaggi provenienti da nuovi mittenti o da contatti non aggiunti alla rubrica

Blocco automatico dei contenuti remoti potenzialmente pericolosi

Blocco dell’app tramite Face ID o metodo di blocco del dispositivo

Infomaniak, il cloud etico che tutela privacy e ambiente

Anche se l’offerta è nuova, la società è attiva e sviluppa datacenter e servizi da oltre 20 anni, impiega oltre 200 persone e gestisce quasi due milioni di indirizzi email professionali in Europa. Si può accedere alla propria mail dalla interfaccia online oppure tramite la nuova app disponibile per iPhone da questa pagina di App Store, oltre che per Android.

In entrambi i casi il collegamento ai server Infomaniak è interamente criptato. In questo modo risulta impossibile l’accesso a terzi e il servizio risulta disponibile anche all’estero e nei paesi che bloccano determinate porte e connessioni.

L’app mail di infomaniak è open source, così chiunque può esaminare codice, funzionamento e trattamento dei dati. Tutti i servizi di Infomaniak sono proposti come una alternativa etica a quella dei colossi IT, funzionano con energia rinnovabile e puntano allo sviluppo digitale sostenibile oltre che virtuoso per l’economia locale.

Una mail gratis con 20GB pensata per l’uso privato

Il servizio email gratuito offre tutte le caratteristiche e le funzioni per permettere agli utenti di utilizzarlo come indirizzo principale per l’uso privato. Oltre a 20GB di spazio email, gestisce fino a 100 email al giorno e fino a 10 destinatari in contemporanea. La società propone anche servizi email a pagamento per professionisti e aziende.

kDrive 15GB gratis per archiviazione e sincronizzazione

La società offre anche ben 15GB di spazio di archiviazione aggiuntivi sempre gratuiti con kDrive, sevizio cloud per archiviare e sincronizzare file tra tutti i dispositivi dell’utente. Offre anche creazione e collaborazione online sui documenti Word, Excel e PowerPoint, importazione automatica da Google Drive, Dropbox, One Drive, NextCloud e WebDav, sempre con datacenter tutti ubicati in Svizzera e gestiti da Infomaniak.

“Il nostro modello di business si basa sulla vendita delle nostre soluzioni a pagamento. Non utilizziamo né rivendiamo i dati dei nostri clienti a terzi” dichiara Tiago Pedro, Data Protection Officer presso Infomaniak. Ancora “I dati personali richiesti al momento della registrazione vengono raccolti esclusivamente per motivi di autenticazione e sicurezza”.

Oltre a mail e kDrive, Infomaniak offre una suite completa con Calendar, kMeet per videoconferenze, creazione siti web, hosting e server cloud gestiti, backup e altri ancora.