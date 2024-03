Insta360 sconta le sue action cam spaziali alle Offerte di Primavera

Tra i marchi che aderiscono alle Offerte di Primavera di Amazon c’è anche Insta360, ben noto nel settore delle action camere a trecentosessanta gradi. Le offerte sono davvero tante e coprono praticamente tutte le periferiche del brand, arrivando qualche volta a risparmiare centinaia di Euro. Gli sconti li trovate su Amazon (con l’elenco a fondo pagina).

Tra le tante segnaliamo Insta360 GO 3, una videocamera più piccola di un pollice con un peso di soli 35 g. Il corpo magnetico permette di montarla ovunque e di riprendere da angolazioni uniche e creative.

Registrare in movimento è semplice: basta premere un pulsante e attivare QuickCapture. Il design ultra-leggero permette di portarla ovunque si vada e di ottenere riprese in 2,7K da ogni prospettiva, perfette per essere condivise sui profili social.

A 299,00 € invece di 489,99 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 425,00 € invece di 479,99 € | sconto 11% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 529,00 € invece di 595,00 € | sconto 11% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 499,00 € invece di 567,00 € | sconto 12% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 605,00 € invece di 683,00 € | sconto 11% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 539,00 € invece di 610,00 € | sconto 12% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 399,00 € invece di 455,99 € | sconto 12% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 839,00 € invece di 939,99 € | sconto 11% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 399,00 € invece di 455,99 € | sconto 12% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

