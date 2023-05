Instagram prepara il concorrente di Twitter, le prime schermate

Gli utenti trascorrono meno tempo su Twitter da quando Elon Musk ha acquistato la piattaforma di social media l’anno scorso, ma c’è ancora una notevole domanda per social simili come Mastodon e Bluesky: non sorprendono le voci secondo cui Instagram – Meta starebbe lavorando alla creazione della propria piattaforma per sfidare Twitter.

Dopo mesi di speculazioni, finalmente emergono alcuni dettagli che confermano le voci, secondo quanto affermato da Lia Haberman, esperta di marketing dei media digitali. Haberman sostiene che l’applicazione è ormai quasi completa e potrebbe essere lanciata già entro la fine di giugno.

Afferma, inoltre, che Meta avrebbe incontrato un gruppo selezionato di creatori di contenuti per discutere della piattaforma. Uno di questi creatori avrebbe fornito a Haberman una vasta gamma di informazioni sull’app imminente, definendola “Instagram per i tuoi pensieri”.

Il termine “Instagram” è l’espressione appropriata in questo contesto, poiché sembra che l’intera piattaforma sia stata sviluppata basandosi sulla famosa rete sociale di condivisione di foto.

Si dice che l’applicazione decentralizzata funzionerà utilizzando i parametri attuali di Instagram, come nomi utente e password. Pertanto, l’app avrebbe già una base di utenti potenzialmente attiva importante. Chiunque già in possesso di un account Instagram dovrebbe poter effettuare l’iscrizione immediatamente e sincronizzare i propri follower attuali.

Ancora, nickname, biografia e la verifica account dovrebbero essere tutti trasferiti da Instagram. Haberman afferma che persino gli account Instagram bloccati e le parole nascoste verranno trasferite alla nuova piattaforma.

Come funzionerà il nuovo Twitter di Instagram

Si prevede che questa sarà anche un’applicazione decentralizzata che si integrerà con altre piattaforme come Mastodon, consentendo così di interagire con gli utenti di vari servizi senza dover passare costantemente da un’app all’altra. Secondo il rapporto, i post di testo saranno limitati a 500 caratteri, un valore inferiore rispetto alla lunghezza di una didascalia di Instagram.

È probabile che sia possibile allegare collegamenti, foto e video di durata massima di cinque minuti, che ovviamente è molto più breve della recente funzionalità di condivisione video di due ore di Twitter. Come avviene su Twitter e piattaforme simili, il servizio di Meta avrà le proprie opzioni di “Mi piace”, “Risposte” e “Condivisioni”.

Haberman ha ottenuto una diapositiva di marketing trapelata che mostra l’app in azione, immagine che riportiamo in questo articolo. E sì, sembra molto simile a Twitter, Bluesky e altri servizi simili, con un tocco del design di Instagram. Attualmente il servizio non ha ancora un nome ufficiale, anche se all’interno di Meta sono stati utilizzati alcuni nomi in codice, come Barcelona e P92.

