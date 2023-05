Western Digital risolverà i problemi degli SSD SanDisk Extreme e Pro

Western Digital ha annunciato un aggiornamento del firmware per risolvere un problema di affidabilità riscontrato nelle unità SSD SanDisk Extreme e Extreme Pro. Nel corso degli ultimi mesi, numerosi utenti, anche nei forum di SanDisk e su Twitter si sono lamentati del fatto che le loro unità portatili Extreme V2 e Extreme Pro V2 da 4TB e 2TB avessero cancellato improvvisamente i dati presenti o, in alcuni casi, fossero diventati illeggibili.

La problematica, a giudicare anche dai post su Reddit, sembra limitata alle unità prodotte dalla fine del 2022 in poi, con un impatto maggiore sui modelli da 4TB. Sul punto, lo scorso venerdì è intervenuta Western Digital, che ha rilasciato la sua prima dichiarazione pubblica, affermando a ArsTechnica che è disponibile un aggiornamento software per le varianti Extreme e Extreme Pro da 4TB:

Western Digital è a conoscenza delle segnalazioni che indicano che alcuni clienti hanno riscontrato un problema con le unità SSD portatili SanDisk Extreme e/o Extreme Pro da 4TB (SDSSDE61-4T00 e SDSSDE81-4T00 rispettivamente). Abbiamo risolto il problema e pubblicheremo presto un aggiornamento del firmware sul nostro sito web. I clienti che necessitano di assistenza o che hanno domande possono contattare il nostro team di supporto clienti

Western Digital non ha specificato la data di rilascio dell’aggiornamento, né se stia lavorando a una soluzione anche per i modelli da 2TB. Secondo ArsTechnica, l’azienda non ha fornito risposte riguardo a eventuali rimborsi per i clienti che hanno perso i loro dati a causa del malfunzionamento di una delle unità SSD Extreme o Extreme Pro.

Se possedete un’unità SSD SanDisk Extreme o Extreme Pro acquistata prima della fine del 2022, è probabile che il dispositivo funzioni correttamente e non sia necessario preoccuparsi di un guasto improvviso. Tuttavia, la lenta risposta di Western Digital è stata per molti deludente, soprattutto considerando che le unità SanDisk sono generalmente apprezzate per la loro affidabilità.

