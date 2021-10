L’audio spaziale di Amazon Music disponibile su qualsiasi cuffia

Non si fa in tempo a sentir parlare di audio spaziale su AirPods 3, che Amazon rincara la dose. Ora, infatti, sarà più facile per gli abbonati di Amazon Music Unlimited ascoltare musica con audio spaziale: ora disponibile su qualsiasi cuffia, così, da ascoltare i brani con Dolby Atmos e 360 Reality Audio di Sony, tramite dispositivi supportati.

Tra i dispositivi supportati iOS, Android, Echo Studio, alcuni altri dispositivi Alexa Cast e soundbar Sony, così come altoparlanti home theater con supporto 360 Reality Audio. Entro la fine dell’anno, sarà possibile riprodurre in streaming i brani Dolby Atmos di Amazon Music anche su Sonos Arc e Beam (Gen 2) soundbar tramite l’app Sonos.

Amazon ha attivato l’audio spaziale in Amazon Music nel 2019. Ora è disponibile per gli abbonati Unlimited senza costi aggiuntivi e sarà attivo per impostazione predefinita. All’inizio di quest’anno, Amazon ha inserito la musica HD e Ultra HD nei piani standard Unlimited individuale, familiare e per studenti, invece di chiedere agli utenti di pagare un extra per questa funzionalità, come avveniva in precedenza.

Fino ad ora, l’audio spaziale di Amazon era disponibile solo su una selezione limitata di dispositivi, tra cui Echo Studio e Altoparlanti SRS-RA3000 e SRS-RA5000 di Sony. Quindi, portare la funzione su una più ampia selezione di cuffie dovrebbe significare che molte più persone potrebbero adesso provarla.

Anche Apple Music ha iniziato a offrire l’audio spaziale quest’anno con Dolby Atmos. Tuttavia, il servizio Apple di streaming ha un trucco che Amazon non ha: il tracciamento dinamico della testa per l’audio spaziale, utilizzando AirPods 3, AirPods Pro o AirPods Max.

Vi ricordiamo che fino al 10 Gennaio 2022 la prova di Music Unlimited è gratuita per 3 mesi.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Amazon sono disponibili qui.