Samsung incanta con gli ologrammi nel cielo per Unpacked 2025

Samsung ricorre a tecnologie di proeizione olografica mai viste prima, mai almeno su questa scala, per scaldare i motori per l’imminente evento Unpacked 2025 in cui saranno svelati i Galaxy S25 e una vagonata di nuove funzioni Galaxy AI: questa volta il colosso sudcoreano ha incantato gli abitanti di Londra con uno spettacolo di ologrammi giganti proiettati sopra i tetti degli edifici in diversi punti della città.

La società riferisce di installazioni olografiche mai viste prima, con proiezioni di grandi dimensioni scalabili. Un balzo per la pubblicità che si trasforma in uno spettacolo dal vivo per gli occhi di centinaia o migliaia di persone, abbinando proiezioni olografiche con elementi vocali.

Nelle intenzioni del marketing Samsung il gigantesco spettacolo di ologrammi colorati e animati offre un’anteprima della prossima era mobile con al centro l’Intelligenza artificiale.

Anche se fin qui può sembrare un po’ vago, il costruttore precisa che questo spettacolo offre «Un’anteprima delle nuove funzionalità che verranno introdotte con la prossima serie Galaxy S».

Non solo: sempre per il marketing Samsung lo show di ologrammi suggerisce «Un’esperienza mobile più intuitiva che gli utenti di tutto il mondo possono aspettarsi da Galaxy AI». Pubblicità fin quanto volete, ma l’iniziativa di Samsung è uno spettacolo per gli occhi, come dimostra il filmato YouTube che riportiamo in questo articolo.

Per le anticipazioni sulle novità Galaxy in arrivo il 22 gennaio all’evento Unpacked rimandiamo a questo articolo, in cui trovate i rendering e le specifiche tecniche attese dei tre terminali Galaxy S25.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Samsung ha ampliato misure, funzioni e mercati per il suo anello Galaxy Ring interamente dedicato alla salute.

