Intel Core undicesima generazione vuole riconquistare i giocatori

I processori Intel Core S-series di undicesima generazione per desktop, nome in codice Rocket Lake-S, sono stati presentati in tutto il mondo. Il prodotto di punta è Intel Core i9-11900K, che raggiunge la velocità di 5,3 GHz con Intel Thermal Velocity Boost e offre prestazioni più elevate per i videogiocatori e gli utenti più esigenti.

Basati sulla nuova architettura Cypress Cove, i processori Intel Core S-series di undicesima generazione sono progettati per migliorare l’efficienza di hardware e software e incrementare le prestazioni di gioco. La nuova architettura migliora le istruzioni per ciclo (IPC) fino al 19% rispetto alla generazione precedente nei core con le frequenze più elevate e integra la grafica Intel UHD basata sull’architettura grafica Intel Xe per contenuti multimediali e funzionalità grafiche intelligenti.

Il colosso dei processori di Santa Clara evidenzia l’importanza di quest’ultima caratteristica, perché i giochi e la maggior parte delle applicazioni continuano a dipendere dai core ad alta frequenza per ottenere frame rate elevati e bassa latenza. Con i nuovi processori desktop Intel Core 11ª generazione, Intel ha l’obiettivo di incrementare le prestazioni disponibili per i videogiochi per offrire il massimo delle esperienze immersive.

Il modello di punta è Intel Core i9-11900K di undicesima generazione, con velocità di funzionamento fino a 5,3 GHz, otto core, 16 thread e 16 MB di Intel Smart Cache. Il processore Intel Core supporta maggiori velocità di memoria con DDR4-3200 che contribuisce ad abilitare un gaming più fluido e multitasking senza soluzione di continuità sulla piattaforma. I miglioramenti di questa generazione comprendono:

Miglioramento delle IPC fino al 19% rispetto alla generazione precedente.

Prestazioni della grafica fino al 50% superiori con grafica Intel UHD e architettura Intel Xe Graphics

Intel Deep Learning Boost e supporto VNNI per accelerare l’inferenza AI, migliorando le prestazioni per i carichi di lavoro di deep learning.

Tool di overclocking potenziati per overclocking, regolazione ed esperienza d’uso più flessibili.

Grazie a una stretta collaborazione con oltre 200 tra i migliori sviluppatori di videogame, Intel porta una serie di ottimizzazioni alle applicazioni – nei giochi, nei motori, nel middleware e nei render – in modo che possano usare appieno le caratteristiche dei processori Intel Core S-series di 11ª generazione per offrire esperienze di gaming superiori.

Regolazione e stabilità superiori: i processori desktop Intel di undicesima generazione introducono nuovi strumenti e funzionalità di overclocking per una regolazione più flessibile, velocità e prestazioni superiori di gaming. Questa generazione comprende: l’overclocking della memoria in tempo reale, estendendo il supporto per i chipset H570 e B560, dunque consentendo questa possibilità a un maggior numero di utenti; Advanced Vector Extensions (AVX) 2 e AVX-512 voltage guardband, e un controller integrato della memora completamente nuovo con timing più ampio e supporto Gear 2 (oltre che Gear 1).

Funzionalità media e streaming: i nuovi Intel Core S-series di undicesima generazione forniscono esperienze multimediali interattive, dai videogame AAA allo streaming in alta definizione con funzionalità addizionali quali in supporto DDR4-3200, 20 linee PCIe 4.0, Intel Quick Sync Video, media migliorato (decode HEVC 10bit AV1/12bit HEVC e compressione E2E), display migliorato (HDMI 2.0 integrata, HBR3), e supporto di Intel Thunderbolt 4± e Wi-Fi 6E.

Negli scorsi giorni Intel ha celebrato 10 anni di Chromebook annunciando novità per processori e hardware in arrivo sui portatili economici con sistema operativo Google.