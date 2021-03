Intel celebra 10 anni di Chromebook

Quest’anno ricorre il decimo anniversario del Chromebook: la collaborazione fra Intel, Google e tutto l’ecosistema di Chrome continua ad offrire agli utenti esperienze con i PC innovative e basate sul cloud. I Chromebook dotati di processore Intel sono adatti in diversi ambiti, dall’utilizzo in classe, al lavoro e nel gaming, con la possibilità di connettersi ovunque ci si trovi.

Da quando il primo dispositivo è stato presentato nel 2011, è nato e si è evoluto un intero ecosistema, con oltre 100 milioni di Chromebook utilizzati da studenti ed insegnanti, consumatori e aziende. Nel corso di questi 10 anni Intel ha collaborato con Google e i produttori di dispositivi (OEM) per realizzare oltre 100 modelli di Chromebook basati su Intel. Per i 10 anni dei Chromebook, Intel riepiloga le tecnologie recentemente impiegate per i dispositivi di questa piattaforma e queklle in arrivo che contribuiranno a farla crescere ancora:

Processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe, ottimizzati per la migliore esperienza d’uso dei Chromebook

Thunderbolt, la soluzione universale di connettività via cavo di Intel per dati, video e alimentazione, fornita quest’anno per la prima volta sui Chromebook certificati per la piattaforma Intel Evo

Processori Intel® Celeron e Intel Pentium Silver in arrivo sul mercato nella primavera di quest’anno per i prodotti degli OEM per l’education

La Modern Computing Alliance, co-fondata da Intel, che riunisce i leader di settore dell’hardware e software per portare innovazione all’ecosistema di prodotti Google Chrome aziendali.

Guardando al prossimo decennio e oltre, Intel continuerà a estendere la propria partnership con Google per migliorare le caratteristiche di ciò che gli utenti si possono aspettare dall’ecosistema Chrome OS. «L’ultimo anno ci ha ricordato che il PC è una parte integrante delle nostre vite» commenta Chris Walker, corporate vice president e general manager, Mobile Client Platforms di Intel.

«Intel e Google condividono la visione di dare alle persone PC che soddisfino le esigenze che per loro contano di più. Insieme, abbiamo reso possibile l’incredibile crescita e l’evoluzione dell’ecosistema Chrome nell’ultimo decennio, ed abbiamo raggiunto straordinari livelli di funzionalità e prestazioni. Siamo entusiasti di proseguire in questa collaborazione continuando a innovare insieme».

Ricordiamo che Google ha annunciato una corposa serie di novità in arrivo per il sistema operativo Chrome OS dei Chromebook: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Intel sono disponibili qui, invece per quelli dedicati a Google si parte da questa pagina. Tutti gli articoli di macityet che parlano di Mac, Windows e Chromebook sono disponibili ai rispettivi collegamenti.