Nike lancerà le scarpe PlayStation 5 a maggio

Nel 2018 la stella dell’NBA Paul George aveva svelato al mondo il suo particolare attaccamento al mondo delle console PlayStation presentando la scarpa Nike PG 2.5, con con luci e suoni collegati alla console di Sony: di tempo ne è passato e adesso sotto i riflettori c’è PlayStation 5, cui saranno dedicate le nuove scarpe in arrivo. Le immagini non nascondono nulla.

Le foto mostrano due diverse colorazioni di Nike PG 5 x PS5, e sono apparse su Instagram già a fine marzo scorso. Secondo Sneaker Files, entrambe saranno in vendita a maggio per 110 dollari, circa 90 euro al cambio attuale.

Le versioni precedenti delle collaborazioni PlayStation/Nike sono state estremamente limitate, quindi la possibilità di acquistare un paio di queste nuove scarpe sembra essere davvero remota, almeno quanto (se non di più) quella di acquistare una vera PlayStation 5 al momento.

Le scarpe richiamano la nuova console Sony sotto molti punti di vista. Anzitutto i colori, che sono uguali alle tonalità scelte da Sony per la la console, ovvero il bianco, un azzurro/blu acceso (proprio come i led della console), oltre a inserti e dettagli neri. Ovviamente, se tutto questo non dovesse bastare a richiamare alla memoria la console Sony, non manca neppure il logo PS5 sul retro, oltre che sulla linguetta. Ovviamente, le scarpe avranno anche i classici loghi Nike e quello di Paul George.

C’è da aspettarsi, allora, che molti di quelli che riusciranno ad acquistarne un paio, decideranno poi di rivenderle a prezzi certamente più alti. Ovviamente, se siete appassionati di scarpe e del marchio Nike, non dimenticate di leggere l’articolo sulle scarpe da basket auto allaccianti presentate anni addietro.

