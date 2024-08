iOS, in Europa sarà possibile scegliere come default app di terze parti e anche l’App Store predefinito

Pubblicità

Apple sta continuando ad apportare modifiche a iOS e iPadOS, novità che interesseranno le app nell’Unione Europea (UE), al fine di conformarsi meglio alle richieste del Digital Markets Act (DMA), normativa sui mercati digitali che stabilisce una serie di criteri oggettivi e precisi per definire le piattaforme online di grandi dimensioni che esercitano una funzione di controllo dell’accesso, quelli che in gergo si chiamano “gatekeeper”.

Dall’aggiornamento di iOS 17.4 Apple permette già impostare come predefinito un browser web di terze parti diverso da Safari. Con gli aggiornamenti di iOS la stessa cosa sarà possibile con altre applicazioni, inclusi app essenziali di sistema, come ad esempio Messaggi e anche per l’App Store: l’utente potrà scegliere uno marketplace alternativo come store dal quale scaricare app.

Le ultime novità sono state comunicate da Apple stessa agli sviluppatori; come accennato, l’utente potrà impostare non solo il browser predefinito (quello da usare per default al posto di Safari) ma anche per l’app da usare per le chiamate, per i messaggi, per la gestione delle password, le tastiere software da impostare come predefinite, app-filtro per lo spam, per le traduzioni e altro ancora.

Un’app come WhatsApp, fa notare il sito statunitense Macrumors, potrà essere usata di default al posto di Messaggi; un’app come Waze potrà essere richiamata per default al posto di Mappe di Apple e così via.

La Casa di Cupertino non ha ancora indicato dettagli su come funzionerà la procedura per definire le app di default ma ulteriori dettagli dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, con i prossimi aggiornamenti di iOS. Ricordiamo che non dovrebbe mancare molto all’arrivo di iOS 18 (Apple ha indicato genericamente che quest’ultimo sarà disponibile “in autunno” come aggiornamento software gratuito); le funzionalità di cui parliamo qui dovrebbero essere disponibili con i futuri update di iOS 18.

Ricordiamo che Apple ha deciso di dividere il gruppo che si occupa dell’App Store in due squadre: una si occuperà della supervisione dell’App Store tradizionale, l’altro sarà responsabile della distribuzione su marketplace alternativi.

