In Cina Apple limita a 10 minuti l’opzione Tutti per AirDrop

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 16.1.1. Nelle note di rilascio è genericamente indicato che “questo aggiornamento include risoluzioni di problemi e aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti” ma c’è una novità che riguarda esclusivamente gli iPhone acquistati in Cina Continentale (i territori sotto il diretto controllo della Repubblica Popolare Cinese).



Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che Apple ha modificato in iOS la funzionalità che consente ad altri di inviare elementi a iPhone tramite AirDrop, e aprendo il Centro di Controllo è ora possibile scegliere “Ricezione non attiva”, “Solo Contatti” e “Tutti per 10 minuti”.

La novità riguarda dunque l’opzione “Tutti”, quella che in precedenza permetteva di ricevere da chiunque elementi da AirDrop. Non è chiaro perché ma in Cina la voce in questione non è più “Tutti” ma “Tutti per 10 minuti”. È possibile che il Governo cinese abbia chiesto a Apple di implementare questa modalità per motivi di sicurezza o semplicemente per limitare la possibilità di ricevere da persone nelle vicinanze contenuti “pericolosi” e materiale anti-governativo.

Non è la prima volta che Apple prevede limitazioni specifiche per la Cina su ordine del governo locale: è successo con la rimozione della bandiera taiwanese dalle emoji (non visibile in Cina) e anche con app VPN (non scaricabili dall’App Store cinese).

Anche per l’Europa la Mela ha previsto limitazione che tengono conto di direttive dell’Unione europea, offrendo funzionalità che consentono di regolare il volume massimo delle cuffie in base al livello raccomandato proprio dall’UE.

La possibilità di limitare la ricezione di elementi con AirDrop per 10 minuti al massimo è ad ogni modo interessante. In passato non sono mancati utenti che hanno seminato il panico su voli inviando foto di cattivo gusto a ignari utenti, con ovvi disagi e ritardi per gli altri passeggeri.

Ricordiamo che per impostare AirDrop basta aprire il Centro di Controllo, tenere premuto il gruppo di controlli in alto a sinistra, toccare l’icona dedicata e da qui scegliere ““Solo contatti” o Tutti per stabilire da chi si desidera ricevere gli elementi.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Cina sono disponibili da questo collegamento.