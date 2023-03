iotty sconta prese e interruttori smart fino al 40% su Amazon

L’arrivo della primavera ispira gli sconti iotty, che parte con le promo fino al 40% da lunedì 13 marzo fino a domenica 2 aprile 2023. In questo periodo gli utenti possono approfittare di una promozione speciale attiva su Amazon e sullo store ufficiale dell’azienda per l’acquisto delle placche della linea iotty PLUS.

iotty pensa alla primavera come alla stagione del rinnovamento. Le belle giornate, spiega l’azienda, aiutano a uscire dal torpore e dal grigiore invernali e arriva prepotente la voglia di rimettersi in sesto; questo principio dovrebbe valere non solo a livello psico-fisico, ma potrebbe riflettersi anche negli ambienti quotidiani.

Sulla base di questo spirito, iotty sconta prese e interruttori della linea PLUS per inserire nelle proprie stanze un tocco smart che può fare la differenza nella vita quotidiana.

E così, a partire da lunedì 13 marzo fino a domenica 2 aprile 2023 si potranno acquistare le placche della linea iotty PLUS con il 40% di sconto sia sullo store ufficiale dell’azienda che su Amazon. In quest’ultimo caso l’offerta terminerà domenica 19 marzo 2023.

Gli interruttori e prese smart iotty PLUS uniscono design tutto italiano a funzionalità intelligenti. Si tratta di periferiche realizzate in vetro temperato, belle da vedere e con una elegante retroilluminazione che conferisce un tocco esclusivo alle stanze.

Naturalmente, offrono un ricco elenco di scenari e automazioni totalmente personalizzabili, potendo ad esempio programmare l’accensione e lo spegnimento delle luci, così come gestire gli infissi sulla base delle proprie abitudini. Il tutto in modo intuitivo e senza sprechi inutili di energia.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al brand iotty il link da seguire è direttamente questo.

Per beneficiare degli sconti non vi resta che rivolgervi alle pagine Amazon del produttore, dove sono presenti tutti gli sconti della linea PLUS.