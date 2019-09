iPad mini 5 scontato fino al 17% su Amazon: prezzo da 376€

Su Amazon l’iPad mini 5, l’ultima versione di questo apprezzato tablet da 7 pollici, è al prezzo minimo dal suo lancio: 376 euro per la versione Cellular da 64 GB. L’acquisto di questo dispositivo a questo costo rappresenta un ottimo affare per chi cerca un dispositivo ancora moderno (specialmente nell’hardware di base) ad un prezzo ottimo.

iPad mini 5 è identico esteticamente al modello 4, ha però un processore molto più potente (l’A12 Bionic al posto dell’A8) e una fotocamera frontale migliorata. Questo rende sostanzialmente differente l’utilizzo di molte applicazioni, specialmente i giochi, e i programmi in realtà aumentata. Grazie al processore è anche possibile attendersi una lunga vita operativa visto che la CPU è la stesa degli iPhone del 2018. La fotocamera frontale da 7 megapixel (invece che 1,2 megapixel dell’iPad mini 4) è utile specialmente nelle sessioni di chat e messaggistica.

In aggiunta a questo l’iPad mini 5 supporta anche la Apple Pencil. Un’interessante novità che permette di utilizzarlo comodamente e più efficientemente in diversi contesti creativi oppure in ambito didattico.

Nonostante Amazon abbia in passato applicato forti sconti su quasi tutti gli iPad oggi in commercio, su iPad mini fino ad oggi non era mai stato presentato uno sconto tanto significativo. Gli iPad mini scontati maggiormente sono due