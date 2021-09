È arrivata Atoka Pocket: la nuova app per una gestione del business 3.0

L’applicazione che stavano da tempo cercando tutti i professionisti: uno strumento che rivoluziona la gestione del business e semplifica ogni aspetto mettendo, tra l’altro, a disposizione un database che raccoglie i dati di 6 milioni di imprese. Finalmente Atoka Pocket è disponibile e si può scaricare gratuitamente sul proprio smartphone.

Parliamo di un’applicazione innovativa, che merita di essere scoperta perché ricca di funzionalità: potremmo definirla un CRM ma è molto più di questo, perché Atoka Pocket va oltre i limiti del gestionale classico. Anche la mera definizione di assistente digitale per il business sarebbe riduttiva, in quanto la nuova arrivata di casa Atoka consente di fare molto più di quello che ci si aspetterebbe. Vediamo quali sono le funzioni principali a disposizione dell’utente.

Esplora il database e scopri di più sulle imprese della tua rete

La funzione “Esplora” consente di cercare all’interno del database integrato informazioni dettagliate sulle aziende di proprio interesse. Basta inserire il nome dell’impresa, il numero di partita IVA per accedere ad alcune informazioni che la riguardano.

Le informazioni combinano dati ufficiali ad analisi del web sempre aggiornata e corretta, si potranno così visionare le ultime notizie, trovare i siti internet collegati, verificare le informazioni dell’azienda.

Queste funzioni, in parte legate alla suite Atoka sono tutte da esplorare, ma indispensabili per essere aggiornati e per monitorare i propri competitor, per verificare il profilo di un professionista, trovare nuovi clienti e via dicendo.

Gestisci le offerte e tienile monitorate

Tra le funzioni da CRM di di Atoka Pocket troviamo la possibilità di gestire le proprie offerte, importando automaticamente i dati dal database delle imprese: dettaglio non da poco, che consente di risparmiare moltissimo tempo prezioso. È dunque possibile avere sempre tutto a portata di mano: inserire i clienti da contattare per una nuova offerta, monitorare le trattative in corso, tenere in archivio quelle andate a buon fine. Tutto questo, in qualsiasi momento della giornata e da ogni luogo perché basta avere a portata di mano il proprio smartphone ed il gioco è fatto!

Non solo: grazie al calendario integrato associato alle offerte in corso, si ricevono notifiche personalizzate, si possono condividere le informazioni con il team di lavoro e si è sempre sul pezzo.

Un assistente virtuale sempre a disposizione

All’interno dell’applicazione c’è poi l’assistente virtuale: altra funzionalità utilissima, che permette di avere sempre promemoria ed aggiornamenti sul proprio business. Se c’è un’offerta in programma che ancora non è stata proposta al cliente, l’assistente invia un alert per non rischiare di dimenticarla. In ogni momento si può dunque contare su notifiche intelligenti che permettono di rimanere sempre sul pezzo ed incrementare il proprio business, raggiungendo i traguardi e gli obiettivi che si erano programmati.

Atoka Pocket è insomma un’applicazione che sarebbe estremamente riduttivo definire come un semplice gestionale perché è molto più di questo. Il fatto di poter importare automaticamente i dati delle imprese, grazie al database integrato con ben 6 milioni di aziende, è tra i punti di forza di tale strumento ma non è l’unico. Parliamo di un’app che merita di essere provata, perché rende ogni aspetto della gestione aziendale più semplice, immediato, intuitivo e soprattutto a portata di mano: ovunque ci si trovi, si può sempre contare su Atoka Pocket!

Atoka Pocket è disponibile su Apple Store e Google Play