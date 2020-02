iPadOS 13.4 beta migliora la gestione delle tastiere esterne

La iPadOS 13..4 beta nelle mani degli sviluppatori integra novità per quanto riguarda le tastiere esterne che è possibile collegare all’iPad. È possibile controllare il funzionamento dei tasti speciali (⌘, ⌥ e anche ⇪) e anche i parametri di default andando in Impostazioni > Generali > Tastiera hardware > Tasti di modifica.

Le impostazioni sulle quali l’utente può intervenire cambiano da tastiera a tastiera, in ogni caso è normalmente possibile variare impostazioni relative ai tasti a sinistra della barra spaziatrice e al blocco maiuscole (Caps Lock). È possibile disattivare tasti non utilizzati e anche cambiare il comportamento trasformando, ad esempio, il Caps Lock in tasto Esc (utile con la Smart Keyboard di Apple).

Caps Lock as Escape pic.twitter.com/xgjJjZXS1K — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 5, 2020

Altra novità di iPadOS 13.4 beta legata alle tastiere fisiche, come segnala Steve Troughton-Smith, è l’aggiunta di scorciatoie di tastiera per l’app Foto. L’app in questione in precedenza non consentiva molte attività con la tastiera e la novità sarà sicuramente gradita da chi usa questi accessori.

Sono presenti scorciatoie per Visualizzare le foto, Visualizzare i ricordi, visualizzare i preferiti, Cercare le foto (tasti ^⇧1 ^⇧2 ^⇧3 e ^⇧4). Nella modalità Vista è possibile richiamare scorciatoie da tastiera per passare dall’ordinamento per anno ( ⌘⇧1 ), per mese ( ⌘⇧2 ), per giorno ( ⌘⇧3 ) o per vedere tutte le foto ( ⌘⇧4 ). Altre abbreviazioni possono essere richiamate anche nella gestione degli album o durante la visualizzazione di foto e video. Non è chiaro se queste nuove abbreviazioni da tastiera saranno utilizzabili anche con tastiere diverse da quelle QWERTY.

Ricordiamo che già ora è possibile usare su iPad molte abbreviazioni da tastiera. La maggior parte delle abbreviazioni usa il tasto Comando ⌘, come con il Mac (per chi ha più dimestichezza con la tastiera del PC, il tasto Comando ⌘ è il corrispettivo del tasto Ctrl su un PC). Per un elenco delle abbreviazioni che è possiible usare con un’app, basta tenere premuto il tasto Comando ⌘ quando usiamo l’app o nella schermata Home.

Ricordiamo che iPadOS 13.4 beta è stato rilasciato da Apple nelle scorse ore agli sviluppatori: a breve seguirà anche la versione beta pubbica per gli utenti. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPad sono disponibili da questa pagina.