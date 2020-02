Harley Quinn atterrerà presto su Fortnite

Batman e Catwoman non saranno gli unici personaggi DC a fare un’apparizione in Fortnite. Il leaker Lucas7yoshi ha scoperto che anche Harley Quinn sarà presto disponibile per l’acquisto nello shop come parte dell’aggiornamento 11.5. Non è certamente una coincidenza, e servirà anche a spingere l’imminente film Birds of Prey nelle sale.

Oltre al nuovo personaggio, Epic sembra voler introdurre un nuovo evento per San Valentino, Love and War, che includerà sfide e cosmetici gratuiti. Il giocatore potrà anche beneficiare del ritorno dei trampolini di lancio e del motore Chaos di Unreal Engine, che aggiungerà un comportamento più realistico, ovviamente sempre in pieno stile arcade del gioco.

Ad ogni modo, le novità in arrivo servono ad alimentare ancora una volta il titolo, che sembra essere ancora un ever green. Le nuove caratteristiche forniranno quello sprint necessario per la stagione in corso, prima che la Stagione 2 del Capitolo 2 abbia inizio il prossimo 20 febbraio. Insomma, non affezionatevi troppo alle novità, perché Fortnite è pronta a cambiare ancora nel prossimo futuro, con nuovi ingressi e nuove sfide.