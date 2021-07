iPadOS 14, funzionalità di Apple Pencil supportano nuove lingue

Apple offre ora alcune funzionalità integrate in iPadOS 14 legate all’Apple Pencil in nuove lingue, con supporto per francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

In particolare, riferisce Macrumors – funzioni quali scrivi a mano e copia come testo, funzionalità per il rilevamento automatico di dati e la scrittura a mano sono disponibili in nuove lingue (italiano compreso), mentre in precedenza erano limitate a inglese e cinese.

La funzione che consente di convertire le note scritte a mano in testo digitale permette di scrivere con la penna e usare la scrittura manuale alla stregia di itesto manipolabile. È possibile usare numeri di telefono, date, indirizzi e altri elementi scritti a mano, riconoscendo le scritte e permettendo di eseguire azioni, ad esempio chiamare un numero, un indirizzo o creare un evento.

Scribble, la funzione di iPad che riconosce le scritte con Apple Pencil, è ora disponibile per l’inglese, il cinese (semplificato, tradizionale, cantonese), francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.

A febbraio di quest’anno per la funzione Scribble era stata integrato anche il supporto per l’italiano tra le lingue supportate. Sugli iPad che supportano Apple Pencil, . Senza aprire o utilizzare la tastiera su schermo, è possiible rispondere velocementea un messaggio, scrivere un promemoria e altro ancora. La scrittura a mano viene convertita in testo direttamente su iPad. È possibile scrivere con con Apple Pencil in qualsiasi campo di testo e ciò che viene scrtitto a mano verrà automaticamente convertito in testo digitato. La conversione funziona anche se la scrittura a mano si estende oltre i bordi del campo di testo.