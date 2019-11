iPhone 11 64 GB giallo e nero scontato di 160 euro su Amazon

Su Amazon iPhone 11 scende per la prima volta sotto i 700 euro: 679 euro. Accade solo con il colore giallo e neri nella versione da 64 GB, ma l’evento è da segnalare perchè riguarda l’ultimo e più economico degli iPhone lanciati a fine settembre, ma anche il più venduto al momento

Si tratta di un telefono che ha praticamente tutto quello di cui dispone iPhone 11 Pro, fatta eccezione per il display OLED e lo zoom per la fotocamera. Il resto, tecnologie, hardware, processore, è simile se non identico a quello di iPhone 11 Pro.

In circolazione attualmente cominciano ad esserci un buon numero di iPhone 11 e anche alcuni colori, come il viola, che inizialmente mancavano dagli scaffali stanno arrivando. In questo momento è però ancora davvero complicato trovare sul mercato sconti, anche non enormi (intorno al 5%), come quelli che pratica Amazon ha praticato da giorni su questo modello. Oggi sul colore giallo e nero, quest’ultimo il più richiesto, lo sconto è di ben il 22%

Il ribasso essendo molto raro sia sul mercato generale che si Amazon va preso al volo se vi interessa il prodotto e vi piacciono i colori

Click qui per comprare