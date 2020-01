iPhone Tesla esiste grazie alla cover Caviar Cyberphone

Apple e Tesla realizzano alcuni dei prodotti più ricercati nei rispettivi ambiti: perché allora non unire lo stile delle due aziende per creare un iPhone Tesla o meglio un Cyberphone? Arriva da Caviar, e si tratta sostanzialmente di un iPhone 11 Pro estremamente modificato. Ecco in foto un mix di iPhone e Cybertruck di Tesla.

Caviar è noto per la realizzazione di versioni stravaganti degli ultimi iPhone, come i modelli in oro e diamanti, che costano oltre i 100.000 dollari. Questa volta l’azienda ha lanciato una nuova modifica di iPhone 11 Pro e Pro Max , chiamata Cyberphone, che porta le linee angolari distintive di Tesla Cybertruck sugli smartphone di Apple. Il dispositivo Include anche una cover frontale pieghevole che ricorda il pianale del camion Tesla e funge da supporto per iPhone, oltre a una protezione per lo schermo.

Ecco come Caviar descrive Cyberphone:

Il corpo in titanio dello smartphone è protetto a 360° da qualsiasi impatto esterno: la cover posteriore, i lati e persino lo schermo sono nascosti sotto piastre metalliche. La protezione totale del corpo non viola, ma migliora anche, la funzionalità dello smartphone: inoltre, se desideri utilizzare le tue app preferite in tutta comodità o fare videochiamate, la protezione per lo schermo in titanio pieghevole si trasforma in un comodo supporto

Il design del corpo si ispira alla geometria di Tesla Cybertruck ma purtroppo, almeno nel momento in cui scriviamo, non è dato conoscere il prezzo di questo mix tra iPhone e Tesla. Infatti, sul sito Caviar è presente la dicitura “Contattaci per il prezzo”, ma informa che al momento ha avviato la produzione di appena 99 unità. Considerando l’assenza di materiali più preziosi, come l’oro o i diamanti, forse il Cyberphone avrà un prezzo inferiore alle sei cifre.

