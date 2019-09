iPhone 11 Pro Max e iPhone 11 scontati e pronta consegna su Amazon

Su Amazon gli iPhone 11 e 11 Pro sono ancora abbastanza problematici per quanto riguarda le spedizioni. Sono specialmente gli iPhone 11 Pro ad essere scarsi, ma alcuni modelli sono ancora pronta spedizione di questi addirittura uno, un iPhone 11 Pro Max è in sconto. Si tratta del modello “top del top”, da 512 GB che costa 1604 euro (invece che 1689, grazie ad uno sconto nel carrello. In pratica costa 15 euro più dell’iPhone 11 Pro 512 GB (1589) ed è anche in pronta consegna

Vi segnaliamo anche che iPhone 11 giallo da 64 GB è in offerta. Costa 797 euro, un ribasso di circa 40 euro rispetto al prezzo ufficiale. Anche iPhone 11 nero da 128 Gb è in sconto: costa 844 euro invece che 889 euro.

Parlando di prodotti disponibili ecco quelli che al momento vediamo in pronta consegna. consegna rapidissima (1-2 giorni)

L’offerta di questa pagina non è più disponibile? Consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.