iPhone 12 avrà ancora Lightning, iPhone 13 zero porte e una sorpresa

Niente da fare per gli appassionati di tecnologia e iPhone che speravano questo fosse l’anno buono per Apple per adottare l’universale porta USB-C, sembra infatti che anche la nuova generazione in arrivo in autunno iPhone 12 manterrà il tradizionale connettore Lightning.

L’anticipazione però si spinge ancora più avanti nel tempo, escludendo l’arrivo della porta USB-C anche per gli iPhone 13 del 2021. In questo caso però non come ci si potrebbe aspettare, perché sembra che il colosso di Cupertino abbia intenzione di eliminare completamente ogni tipo di porta e connettore, con una sola eccezione: il proprietario Smart Connector che conosciamo da anni su iPad.

In realtà le anticipazioni sono in linea con quanto già emerso nelle scorse settimane e non solo. Con gli iPhone 11 Apple ha mantenuto Lightning, salvo dotare gli iPhone 11 Pro di USB-C, da qui la speranza di vedere quest’ultima estesa all’intera gamma. Ma secondo il leaker @choco-bit su Twitter il prototipo di iPhone 12 con USB-C sembra sia stato escluso (purtroppo) e che la multinazionale procederà con iPhone 12 con Lightning.

Non si precisa però cosa succederà con gli iPhone 12 Pro, ma sembra logico desumere che per quanto riguarda il connettore Apple procederà esattamente come lo scorso anno, quindi iPhone 12 con Lightning e iPhone 12 Pro con USB-C, ma questo rimane ancora da appurare. Ricordiamo che in aprile la stesso account aveva indicato l’arrivo quest’anno di un notch più piccolo e di widget nella schermata Home, come mostra uno schema che riportiamo in questo articolo.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭 Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

Invece negli iPhone 13 del 2021 si prevede che non ci sarà alcun tipo di porta, come in realtà già indicato più e più volte nel corso degli anni, ma che finora non si è mai concretizzato. Nel post originale il leaker indica che negli iPhone 13 arriverà lo Smart Connector che potrebbe così diventare l’unico sistema di collegamento fisico, ma anche questa è una previsione che è già emersa pi volte nel corso del tempo e che finora non si è mai materializzata.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Tutto quello chè è emerso finora sugli iPhone 12 è riassunto in questo articolo.