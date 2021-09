iPhone 13 Pro, la superiore velocità confermata da AnTuTu

AnTuTu è un’app che esegue vari test mostrando un punteggio numerico complessivo e punteggi individuali per ogni test eseguito. Test pubblicati sul sito di micro blogging cinese Weibo eseguiti su iPhone 13 Pro (il modello da 1TB con 6GB di memoria RAM) evidenziano un punteggio totale di 839.675, superiore di 133.950 punti rispetto a quanto è possibile ottenere con l’iPhone 12 Pro e il suo chip A14 Bionic.

Dai numeri in questione si evince che l’iPhone in questione è circa il 18,9% più veloce del predecessore, oltre ad offrire migliore sul versante grafico e maggiore durata della batteria; il numero è influenzato dalla migliore durata della batteria ma i dati evidenziano miglioria del 16,9% anche sul versante CPU e del 18,8% sul versante GPU, numeri diversi (anche per la diversa modalità di testing) di quelli evidenziati con GeekBench, ma ad ogni modo notevoli.

Secondo AnTuTu, la miglioria è merito anche della maggiore quantità di memoria, aspetto che fa registrare un +44%. Non è ancora dato saperlo (attendiamo il teardown) ma migliorie su questo versante potrebbero essere anche frutto dell’adozione di nuovi moduli di memoria RAM (gli iPhone 12 Pro usano memoria RAM LPDDR4). L’iPhone 13 Pro è ora il dispositivo con iOS più veloce nella classifica di AnTuTu, dietro solo agli iPad Pro con chip M1.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max saranno disponibili nei colori grafite, oro, argento e Azzurro Sierra nei modelli da 128GB, 256GB, 512GB e con la nuova opzione di archiviazione da 1TB. In Italia e altre nazioni è possibile preordinare iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max da venerdì 17 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 24 settembre.