Cambiare le batterie di iPhone, iPad e Mac ora costa (un bel po’) di più

Apple ha aumentato non in maniera irrilevante i i prezzi per la sostituzione fuori garanzia delle batterie di iPhone, iPad e Mac. La novità riguarda iPhone 13 e altri vecchi modelli di iPhone, Mac e iPad non coperti da garanzia e non coperti da AppleCare+.

L’aumento era previsto da tempo e già a gennaio nella pagina di assistenza di Apple dedicata alla sostituzione delle batterie era possibile leggere: “L’attuale tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà applicata fino alla fine di febbraio 2023. A partire dal 1° marzo 2023, la tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà aumentata di € 24 per tutti i modelli di iPhone precedenti a iPhone 14”.

Per sostituire la batteria di un iPhone 13 (ad esempio) il costo è ora di 99 euro, per quella di un iPhone 7 il costo ufficialmente richiesto da Apple è di 79 euro.

Di seguito i costi attuali per usufruire del servizio di assistenza per la batteria di iPhone che come si può vedere è molto sensibile. Si arriva al 43% per i vecchi modelli come iPhone 5S mentre per i nuovi l’aumento percentuale è del 32%.

Vecchio prezzo Nuovo prezzo iPhone 14 (tutta la gamma) 119 € 119 € iPhone 13 (tutta la gamma) 75 € 99 € iPhone 12 (tutta la gamma) 75 € 99 € iPhone 11 (tutta la gamma) 75 € 99 € iPhone X, XR, XS, XS Max 75 € 99 € iPhone SE 2016, 2020, 2022 55 € 79 € iPhone 8, 8 Plus 55 € 79 € iPhone 7, 7 Plus 55 € 79 € iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus 55 € 79 € iPhone 5S 55 € 79 €

Per gli utenti con AppleCare+ attivo sul proprio dispositivo ovviamente la sostituzione della batteria è gratuita se la batteria del prodotto mantiene meno dell’80% della sua capacità originale.

Per quanto riguarda gli iPad, l’aumento è di 40€ per i seguenti modelli:

iPad Pro 12,9 pollici (5a generazione e modelli precedenti)

iPad Pro 11 pollici (3a generazione e modelli precedenti)

iPad Pro 10,5 pollici

iPad Pro 9,7 pollici

iPad mini (6a generazione e modelli precedenti)

iPad Air (5a generazione e modelli precedenti)

e in pratica la sositiuzione ufficiale della batteria di iPad costa 149€ anziché 109€. Intorno al 37%

Per quanto riguarda i Mac, l’aumento è di 36 € per tutti i MacBook Air e di 60 € per tutti i MacBook 12″ e MacBook Pro, ad eccezione dei MacBook Pro 2023.

La sostituzione della batteria costa 185€ per i MacBook Air e 289€ per i MacBook Pro e il MacBook 12″.

A chi vuole tentare da solo la procedura di cambio batteria ricordiamo che a inizio dicembre 2022 Apple ha lanciato le riparazioni fai da te in Italia ed Europa, mettendo a disposizione parti di ricambio, manuali e strumenti per iPhone e MacBook. Con l’annuncio la multinazionale guidata da Tim Cook ha rilasciato le guide in italiano per smontare e riparare iPhone e Mac.