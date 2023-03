ZTE Nubia Pad offre visione 3D AI senza occhiali a MWC23

Nello stand ZTE al Mobile World Congress MWC 2023 concluso il 2 marzo, era possibile provare personalmente il tablet Pad 3D con marchio Nubia, un dispositivo che promette visione 3D di qualità superiore rispetto a quanto visto fino a oggi.

Questo grazie all’impiego non solo delle ultime tecnologie di visualizzazione 3D, ma anche di svariate funzioni di intelligenza artificiale AI impiegate su tutti i fronti, sia per il consumo di contenuti che per creatività, social fino ad arrivare alla produttività.

Per realizzarlo il colosso cinese della tecnologia ZTE ha collaborato con Leia, specializzata in tecnologie 3D AI. Così il tablet ZTE Nubia Pad 3D sfrutta la tecnologia lightifiled, dotata di un robusto motore di calcolo AI, per rilevare in modo dinamico e in 3D i volti e la corrispondenza in tempo reale, offrendo comodi angoli di visione.

Ma la tecnologia AI e algoritmi avanzati di reti neurali e deep learning vengono impiegati per convertire in 3D contenuti che nascono 2D, anche pesanti e ingombranti in termini di memoria e calcolo, come per esempio media, streaming, giochi, film fino alle videochiamate.

Il costruttore ZTE precisa che Nubia Pad 3D non è un dispositivo nato esclusivamente per navigare e consumare contenuti 3D, ma anche una macchina per creare contenuti tridimensionali. Per assicurare sempre la percezione stereoscopica della vista umana, il tablet mette a disposizione due fotocamere, sia nella parte frontale che in quella posteriore. In questo modo la doppia fotocamera registra una visione 3D del mondo circostante.

La doppia fotocamera posteriore è dedicata alle riprese 3D, mentre quella doppia frontale da 8 MP serve per le videochiamate 3D. In abbinamento ad app e software creativi l’utente può creare contenuti 3D. App e software che gli utenti possono scaricare dall’app store Leia per chat, giochi, teatro, riprese video e altri media ancora tutti in tre dimensioni. Altre applicazioni utili di questo tablet sono indicate per mostre e musei, educazione oltre che per l’impiego commerciale.

Nella seconda fotogalleria di questo articolo riportiamo esempi di app e tecnologie Leia per visione 3D assistita con AI in diversi campi di utilizzo e app. Così per esempio si parte dalla visione di foto, video e contenuti anche quelli originalmente in 2D che vengono trattati e visualizzati al volo in 3D, ma anche creazione 3D per disegnare, creare immagini con AI generativa, videogiochi, videochiamate 3D e altro ancora.

ZTE – Nubia continuerà a collaborare con Leia per supportare un intero ecosistema 3D, inclusi SDK per Unreal Engine fino a LeiaDream che crea arte generativa AI. Sotto il cofano ZTE Nubia Pad 3D funziona grazie al chipset Snapdragon 888, gestione della memoria UFS3.1 e memoria RAM LPDDR5 per massima velocità ed efficienza energetica.

Il costruttore assicura immagini straordinarie grazie allo schermo LCD IPS da 12,4 pollici, risoluzione 2,5K con oscuramento adattivo, risoluzione 2.560 x 1.600 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. La configurazione è completata da quattro altoparlanti simmetrici installati ai quattro angoli del tablet con audio Dolby Surround e una mega batteria da 9.070 mAh con carica rapida da 33W.

ZTE Nubia Pad 3D, prezzo e disponibilità

L’originale tablet ZTE Nubia Pad 3D sarà disponibile per i preordini nel mese di marzo: per il momento il costruttore non ha comunicato il prezzo di vendita. Tutte le notizie dal Mobile World Congress 2023 sono nella sezione dedicata di macitynet.