iPhone 15 e Apple Watch 9 sono disponibili nei negozi

Nei negozi è appena partita la vendita degli iPhone 15 e degli Apple Watch 9 presentati la settimana scorsa: da questo momento quindi non solo online, ma anche negli Apple Store e nei rivenditori autorizzati dislocati in tutta Italia trovate iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, oltre agli Apple Watch Serie 9 e al più performante Apple Watch Ultra 2, disponibili all’acquisto immediato o anche solo per essere provati e toccati con mano.

Venerdì 22 settembre, oggi, è infatti il giorno scelto da Apple per l’avvio della commercializzazione delle novità annunciate martedì scorso non solo in Italia ma anche in decine di altri paesi in tutto il mondo, e come da tradizione anche quest’anno ci sono stati assembramenti e code fuori dei negozi per essere tra i primi a poter anche solo guardare e scoprire dal vivo i nuovi iPhone e Apple Watch.

Apple ha già pubblicato sul suo sito ufficiale le prime foto scattate all’Apple Store di Sydney, in Australia, il primo per vantaggio del fuso orario ad aprire le porte al pubblico. Ve le alleghiamo qui di seguito:

1 di 12

Con la disponibilità di iPhone 15 nei negozi Apple ricorda non solo le novità principali dei nuovi modelli ma soprattutto che chi si reca in un Apple Store, anche se dovesse arrivare tardi e non riuscire quindi ad acquistare subito uno dei nuovi modelli, potrà comunque vederli e toccarli con mano,.

Potrà farsi spiegare le novità dagli specialisti Apple e lasciarsi guidare nella scelta del modello più adatto alle proprie esigenze, un servizio necessario soprattutto con gli Apple Watch per la scelta del modello che per dimensioni e cinturino meglio si adattano al proprio polso. Tutte le fotografie di questo articolo sono di Apple.

Maggiori informazioni

Nell’attesa, se non l’avete ancora fatto, potete leggere i nostri articoli in cui elenchiamo e spieghiamo, una per una, tutte le novità degli iPhone 15 e 15 Plus, le differenze che troviamo sugli iPhone 15 Pro e 25 Pro Max, le caratteristiche degli Apple Watch Serie 9 e cosa cambia con Apple Watch Ultra 2.

A inizio articolo invece trovate le sezioni dedicate a ciascuno di questi modelli, all’interno delle quali abbiamo già raccolto decine di articoli di approfondimento su funzioni e caratteristiche salientia. In tal caso vi basta scorrere in alto per tornare all’inizio dell’articolo e cliccare sul nome del prodotto per il quale volete saperne di più.