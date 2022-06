La chiavetta Samsung Type-C USB coniuga compattezza e velocità

USB-C è divenuto ormai lo standard quando si tratta di connettività di dispositivi mobili o postazioni fisse. E così, disporre di una chiavetta USB-C potrebbe facilitare il compito di chi vuol trasferire dati tra i vari dispositivi di cui dispone. Samunsg lancia la propria chiavetta USB-C, compatta, veloce e dal prezzo davvero accessibile. Si parte da poco più di 18 euro per la variante da 64 GB.

La chiavetta Samsung Type-C offre una velocità di lettura e scrittura rispettivamente fino a 400 MB/s e 30 MB/s grazie alla sua interfaccia USB 3.2 gen 1 naturalmente retro compatibile con precedenti versioni USB 3.0 e 2.0. Questo vuol dire che si tratta di una periferica pressoché universale, che potrà essere utilizzata con qualsiasi dispositivo in commercio. Ovviamente, dispone di un connettore USB-C, così da essere un vero alleato per chiunque disponga di dispositivi recenti dotati di questa tecnologia, come ad esempio gli ultimi Macbook di Apple, oltre che una miriade di portatili, tablet e smartphone.

Disponibile nei tagli da 64, 128 e 256 GB, si tratta di una periferica che offre davvero tanto spazio per salvare i propri file, che si tratti di immagini, video, musica o altra documentazione. La velocità di cui è dotata la chiavetta permette di copiare un file da 4 GB da USB-C al PC o laptop in appena 11 secondi (il modello da 64 GB ne impiega circa 15). E’ dotata, altresì, di 5 livelli di protezione che la rendono resistente ad acqua, cadute, campi magnetici, temperature estreme e raggi x.

Al di là delle caratteristiche tecniche, si tratta di una periferica dal design sottile e accattivante, diversa dal solito grazie alla sua colorazione “blu mistico”. La USB Flash Drive Type-C in formato tascabile viene con te ovunque, ed è compatibile con tanti diversi dispositivi, tra cui notebook, tablet, smartphone e fotocamera: con la sua capacità fino a 256 GB, consente di archiviare 63.730 foto, e fino a 12 ore di video 4K. Sul modello da 128 GB, invece, la stima di archiviazione è fino a 31.860 foto e 6 ore di video 4K. Infine, il modello da 64 GB consente l’archiviazione fino a 15.930 foto e 3 ore di video 4K.

Al momento in cui scriviamo su Amazon vengono proposte a partire da poco più di 18 euro per il modello da 64 GB. Servono 33 euro per il modello da 128 GB e circa 43 euro per quello da 256 GB. Partite da questa pagina.