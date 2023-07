iPhone 15 Pro sarà disponibile nella colorazione cremisi

Apple ha in programma una nuova colorazione “Dark Red”, esclusiva per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ma anche una nuova colorazione verde per gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

A riferirlo è il sito 9to5Mac che a sua volta cita una indiscrezione apparsa sul social cinese Weibo, dove un utente con presunti agganci con fornitori della Mela afferma che una nuova tonalità scelta da Apple sarebbe il cremisi, una tonalità di rosso luminosa e chiara che, contenendo alcune componenti di blu, tende lievemente al porpora.

Il cremisi è descritto come un rosso vivace, brillante, con un fondo bluastro che lo raffredda lievemente e lo fa virare verso il ciliegia.

Il verde che dovremmo vedere su iPhone 15 e iPhone 15 Plus è invece indicato come molto simile al verde di iPhone 12 e iPhone 11, ovvero un verde molto chiaro, color menta con acqua.

Oltre ai classici Nero siderale, argento, oro, viola scuro, con le versioni Pro degli iPhone abbiamo in passato visto le finiture in colore verde notte (con iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max), blu pacifico (iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max), azzurro sierra e verde alpino (iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max) e viola scuro (iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max).

La lineup di iPhone 15 arriverà probabilmente a fine settembre o inizio ottobre. Qui trovate tutto quello che sappiamo finora.