Per Carplay non tutti i cavi USB-C sono uguali

Alcuni utenti di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, hanno riscontrato problemi cercando di collegare il nuovo telefono in auto per sfruttare CarPlay con un connessione via cavo che deve necessariamente essere fatta con un cavo USB-C, vista l’adozione del nuovo connettore.

Apple in un documento di supporto tecnico, spiega: “È possibile utilizzare l’adattatore da USB-C a Lightning con CarPlay via cavo nella maggior parte dei veicoli. Tuttavia, alcune combinazioni di adattatori, cavi e sistemi di intrattenimento per veicoli potrebbero interrompere la connessione a CarPlay via cavo. In questa situazione o per le auto che non supportano la connessione wireless, usate una connessione diretta con un cavo USB”.

Su Reddit e sul forum di supporto Apple diversi utenti segnano problemi con alcune tipologie di cavi USB-C, problematiche risolte dopo avere usato cavi USB-C originali di Apple o adattatori da USB-A a USB-C di qualità di marche note (es.. BoostCharge USB-A to USB-C di Belkin)

Per sfruttare CarPlay (ma non solo) è bene scegliere cavi USB-C compatibili con USB 2.0 in grado sia di ricaricare, sia di trasferire dati.

In futuro Apple potrebbe implementare modifiche a iOS 17 migliorando la compatibilità di CarPlay anche con cavi non perfettamente conformi; se riscontrate problemi acquistate cavi da USB-A a USB e USB-C/USB-C di marche come Belkin, compatibili con le più recenti linee guida dell’USB-IF sui dispositivi USB 2.0 e PD 3.

I cavi migliori supportano la ricarica rapida, resistono meglio alle piegature e integrano protezioni contro il surriscaldamento, con ovvii vantaggi in termini di sicurezza.

