iPhone 15 Pro con video spaziali 3D ma Apple tace su foto e dettagli

Durante l’evento Wonderlust del 12 settembre, Apple ha dichiarato che iPhone 15 Pro “Spinge i limiti di ciò che si può catturare con uno smartphone” in riferimento al supporto del dispositivo per la registrazione di “video di computing spaziale” o anche video spaziali 3D, ma la menzione è stata breve e carente di dettagli.

Per coloro che se lo sono perso, video spaziale è il nome di Apple per quello che è essenzialmente un video 3D. iPhone 15 Pro è in grado di registrare video spaziali in modo nativo combinando video catturati dai sensori delle telecamere principale e ultra grandangolare, il che porta a qualcosa di simile a un video stereoscopico.

iPhone 15 Pro registra video spaziali 3D, ma le foto spaziali?

Questo video 3D può poi essere riprodotto utilizzando il visore per lo spatial computing reso possibile da Vision Pro di Apple quando il visore di realtà mista sarà lanciato all’inizio del prossimo anno, consentendo agli utenti di rivivere questi ricordi in modo completamente immersivo. Apple non lo ha specificato, ma è ovvio presumere che iPhone 15 Pro può anche catturare foto spaziali 3D statiche utilizzando una elaborazione simile.

I dettagli mancanti

Restano altre domande alle quali Greg “Joz” Joswiak, vicepresidente senior di marketing globale di Apple, non ha risposto durante il suo tour sulle nuove capacità fotografiche di Phone 15 Pro, che includono la possibilità di registrare video ProRes 4K a 60 fotogrammi al secondo, nonché uno zoom ottico 5x su iPhone 15 Pro Max.

Non è chiaro, ad esempio, che tipo di formato di file unico useranno questi video spaziali, né Apple ha menzionato quanto saranno grandi. Presumibilmente, gli utenti di iPhone 15 Pro dovranno selezionare una nuova modalità speciale nell’app Fotocamera per catturare video spaziali. Come verranno salvati questi video nell’app Foto e se saranno riproducibili in qualche modo sull’iPhone è ancora sconosciuto.

Apple senza dubbio svelerà presto le risposte a queste domande. Resta, però, il fatto che la presentazione è stata carente su molti dettagli, anche se in fondo una giustificazione c’è: la possibilità di girare video spaziali utilizzando un iPhone 15 Pro non è ancora disponibile, ma arriverà come aggiornamento “più avanti quest’anno”.

