Volkswagen soffre per Tesla e cinesi, la Germania trema

Volkswagen affronta una crescente pressione per stare al passo con Tesla e i produttori automobilistici cinesi nella transizione verso i veicoli elettrici. Durante la pandemia, Volkswagen è rimasta indietro nel segmento automobilistico cinese, mentre aziende come BYD, Nio e Tesla si sono impossessate del mercato, quasi raddoppiando l’offerta di veicoli elettrici (BEV).

Le vendite globali di veicoli elettrici a batteria di Volkswagen non sono riuscite ad accelerare al ritmo dei rivali e la minaccia di crescenti startup di veicoli elettrici è in agguato. Nel solo secondo trimestre, Tesla ha consegnato 466.140 unità, diventando il principale venditore mondiale di BEV, seguita da BYD con circa 328.600 unità vendute, secondo Bloomberg. Volkswagen ha avuto circa 145.000 vendite.

Ora, con l’aumentare della presenza dei produttori automobilistici cinesi e di Tesla in Europa, Volkswagen è messa alla prova da una concorrenza agguerrita, e i guai del costruttore automobilistico rischiano di portare gravi conseguenze per l’economia tedesca, che è la più grande in Europa. La Ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha sottolineato l’urgenza della situazione al Car Show di Monaco la scorsa settimana.

La transizione all’elettrico

Volkswagen non ha avuto esattamente una transizione senza intoppi verso i veicoli elettrici. Nel 2015, l’azienda ha ammesso di aver manipolato gli standard sulle emissioni attraverso l’uso dei suoi prodotti “clean diesel” e successivamente ha pagato oltre 9,5 miliardi di dollari come risarcimento ai proprietari dei veicoli. Ancora oggi il costruttore automobilistico non è ancora tornato ai livelli di produzione pre-pandemia in tutti i segmenti dei veicoli in Germania.

Negli ultimi anni, Volkswagen ha assistito a un cambiamento significativo nella leadership esecutiva, con il CEO Oliver Blume che ha preso il posto dell’ex CEO Herbert Diess lo scorso autunno.

Volkswagen, voci di licenziamenti nella fabbrica delle elettriche

All’inizio di questa settimana, una pubblicazione tedesca ha riferito che lo stabilimento BEV di Volkswagen a Zwickau, in Germania, potrebbe tagliare fino a 2.500 posti di lavoro, sebbene il costruttore automobilistico non abbia risposto a tali indiscrezioni. Lo stabilimento di Zwickau, come ricorda anche Teslarati, produce esclusivamente veicoli elettrici a batteria dal gennaio dello scorso anno e ha prodotto un totale di 218.000 unità nel 2022.

Il costruttore automobilistico tedesco ha anche in programma di costruire uno stabilimento BEV da 2 miliardi di dollari in South Carolina, che dovrebbe iniziare la produzione nel 2026. Lo stabilimento riporterà il marchio Volkswagen Scout come marchio di auto elettriche, insieme ad altri veicoli nei segmenti SUV e pick-up.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito