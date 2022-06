I migliori ventilatori USB per rinfrescare la vostra estate

Il caldo è arrivato e per combatterlo abbiamo due possibilità: o ci chiudiamo in cantine, supermercati e case refrigerate col condizionatore, oppure scegliamo di goderci la vita all’aria aperta col favore di un ventilatore portatile che, se non elimina il caldo dalla Terra, almeno smuove un po’ l’aria e ce la rinfresca.

In tal caso potete scegliere tra una miriade di soluzioni portatili che differiscono per forma e funzioni: ce ne sono da tavolo, a clip, orientabili e allungabili. Il punto in comune è la ricarica USB, che permette sia di ricaricarli facilmente dall’alimentatore del cellulare o dalla presa del computer, sia da una qualsiasi powerbank in modo da poterlo usare e riutilizzare anche lontani da una presa di corrente.

La nostra redazione ne ha selezionati alcuni tra i migliori di queste categorie.

Con la clip

Questo modello è particolarmente indicato per chi lo vuole mettere un po’ ovunque: ha una ampia base che può fungere da piedistallo, ma il punto di forza è l’apertura garantita da una morsa che consente di agganciarlo ai bordi di un tavolo, al bracciolo di un passeggino, al profilo di una tenda e via dicendo. E’ in vendita su Amazon a 16,99 euro. Al momento c’è lo sconto del 10% attivando la casella coupon.

Sto caricando altre schede...

Squadrato

Questo è tra i più grandi della categoria dei portatili: si può regolare l’inclinazione in modo da direzionare il getto d’aria verso l’alto oppure verso il basso, e ha una cornice quadrata, ampia e particolarmente indicata per poter essere agevolmente appoggiato su una superficie piana. Così si rinfresca bene l’ufficio mentre si lavora al computer. E’ in vendita su Amazon a 16,99 euro.

Sto caricando altre schede...

Tutto d’un pezzo

Le tre velocità di regolazione del getto dell’aria, la griglia protettiva removibile (per essere lavata facilmente) e l’ampio maniglione fanno di questa soluzione i suoi punti di forza. Si tiene bene in mano e quindi si può usare anche per rinfrescarsi il volto mentre si passeggia per le accaldate strade cittadine, e ha una base con copertura antiscivolo che permette di poggiarlo eventualmente su un tavolo. E’ in vendita su Amazon a 16,99 euro. Al momento c’è lo sconto del 7% attivando la casella coupon.

Sto caricando altre schede...

Ripiegabile

Questo unisce un po’ il meglio dei due mondi, perché il maniglione che permette di tenerlo in mano può essere ruotato e capovolto in modo da trasformarsi in un piedistallo. E c’è pure un cordino per appenderlo al collo e farsi rinfrescare il volto senza doverlo sostenere. E’ in vendita su Amazon a 18,99 euro.

Sto caricando altre schede...

Super-compatto

Chi punta sulla portabilità troverà in questa soluzione il suo migliore alleato: grazie all’assenza di una griglia protettiva, le pale possono essere ripiegate all’interno del manico, col risultato che quando non è in funzione ha pressapoco le dimensioni di una torcia. E non è un paragone qualunque, perché incorpora un LED che permette di utilizzarlo proprio anche per questo scopo. E’ in vendita su Amazon a 16,99 euro. Al momento c’è lo sconto del 7% attivando la casella coupon.

Sto caricando altre schede...