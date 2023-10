WhatsApp prova messaggi vocali con autodistruzione

Molte app di messaggistica istantanea orientate alla privacy hanno introdotto una qualche versione dei messaggi visualizzabili una sola volta, quelli che WhatsApp chiama effimeri, una funzione ora in fase di test anche per i messaggi vocali.

I messaggi effimeri permettono agli utenti di inviare testo e media che possono essere aperti solo una volta dal destinatario, prima di sparire nel nulla.

Naturalmente, potrebbero esserci modi per aggirare il sistema, come gli screenshot, che in alcune app consentono di catturare lo schermo per questi messaggi volatili: altre app bloccano la cattura delle schermate ma nessuno può impedire di fotografare questi contenuti con un altro terminale.

Adesso WhatsApp sta introducendo questa funzione di messaggi effimeri anche per i messaggi vocali inviati sull’app. WhatsApp beta per Android versione 2.23.22.4 e WhatsApp beta per iOS versione 23.21.1.73 mettono a disposizione di alcuni beta tester la possibilità di inviare messaggi vocali con autodistruzione, come scoperto da WABetaInfo.

La funzione viene presentata con una nuova icona di visualizzazione “una tantum” nella barra della chat mentre si sta registrando un messaggio. Selezionando questa icona, il destinatario sarà impossibilitato a inoltrare, salvare, registrare o esportare la nota vocale. Inoltre, vale la pena ricordare che se il destinatario elimina il messaggio, non sarà possibile ripristinarlo e riprodurlo.

Questa funzione era stata vista per la prima volta nella versione beta 2.23.7.8. All’epoca, non era chiaro quando – o se – Meta avrebbe reso disponibile ampiamentei messaggi vocali che si autoditruggono. Ad oggi non è ancora ufficialmente un’opzione per gli utenti standard di WhatsApp e non tutti gli utenti beta potrebbero avervi ancora accesso.

Inoltre, ricordiamo che la maggior parte delle funzioni che WhatsApp ha implementato in una versione beta quest’anno sono state rese disponibili nel canale stabile entro pochi mesi. La speranza, dunque, è che la funzionalità arrivi presto a tutti.

È interessante notare che Meta – che possiede WhatsApp – ha introdotto messaggi che scompaiono sia per l’app Messenger che per Instagram nello stesso periodo. Con la modalità Effimeri abilitata, gli utenti hanno la possibilità di inviare messaggi che si autodistruggono dopo essere stati letti. Ha anche ripreso una funzione da Snapchat, notificando gli utenti quando il destinatario effettua uno screenshot.

