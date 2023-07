I primi Mac con CPU M3 probabilmente a ottobre

La Casa di Cupertino sta preparando nuovi Mac con CPU Apple Silicon M3. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”.

Dopo il lancio a fine settembre delle nuove lineup di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, di Apple Watch Series 9 e un nuovo Apple Watch Ultra, Apple avrebbe in cantiere nuovi Mac per ottobre, e i modelli “papabili” per il nuovo processore sono: iMac, MacBook Air 13″ e MacBook Pro.

Il sito 9to5Mac prevede per gli M3 un numero di core simile a quello degli attuali M2 ma migliorie sul versante performance ed efficienza energetica, grazie anche al nuovo processo costruttivo a 3nm.

Potrebbe sembrare strano un lancio di nuovi Mac con CPU M3 a poca distanza dal rilascio di computer con CPU M2, come il Mac Studio Ultra e il MacBook Air da 15″ da poco presentati, ma secondo indiscrezioni gli ultimi Mac con CPU M2 sono arrivati sul mercato in ritardo rispetto a quanto Apple aveva in precedenza programmato a causa di problema nella catena di approvvigionamento; se un MacBook Air con M3 potrebbe arrivare a ottobre, prima di vedere invece questo chip su prodotti come MacBook Pro e Mac Studio, sarà probabilmente necessario attendere altri mesi ancora.

Gurman non ha indicato possibili eventi dedicati a ottobre, e nuovi prodotti potrebbero essere annunciato con un semplice comunicato. Apple potrebbe decidere successivamente di organizzare un evento ad hoc e se così sarà ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda nuovi iPad Pro con display OLED, questi sono previsti per il 2024; Gurman riferisce del possibile arrivo di iPad Air già questo inverno: molto probabile dal momento che l’ultimo aggiornamento degli Air risale a più di un anno addietro.

Gurman nella newsletter ha fatto cenno anche al – presunto – iMac da 32“, all-in-one che dovrebbe arrivare non prima del 2024.