iPhone 16 vs iPhone 15, l’autonomia aumenta in ogni modello

Tra le migliorie di tutta la gamma iPhone 16 e 16 Pro, vi sono i nuovi chip A18 e A18 Pro in grado di segnare un passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza, con vantaggi anche in termini di durata della batteria e autonomia.

Apple spiega che i terminali di ultima generazione iPhone 16 e iPhone 16 Plus sono stati ridisegnati anche all’interno, per fare spazio a una batteria più grande e favorire la dissipazione del calore, rendendo anche più facili gli interventi di assistenza sulla batteria.

Con il nuovo design interno e la gestione evoluta dei consumi resa possibile da iOS 18, le batterie sono ottimizzate per offrire un’autonomia superiore, in ogni modello della gamma iPhone 16. La differenza si nota soprattutto su iPhone 16 Pro Max che vanta la maggiore autonomia di sempre su iPhone.

Di seguito le indicazioni di Apple riportate nelle specifiche per i vari modelli:

iPhone 16 – fino a 22 ore di riproduzione video; fino a 18 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 80 ore nella riproduzione audio

– fino a 22 ore di riproduzione video; fino a 18 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 80 ore nella riproduzione audio iPhone 16 Plus – fino a 27 ore di riproduzione video; fino a 24 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 100 ore nella riproduzione audio

– fino a 27 ore di riproduzione video; fino a 24 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 100 ore nella riproduzione audio iPhone 16 Pro – fino a 27 ore di riproduzione video; fino a 22 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 85 ore nella riproduzione audio

– fino a 27 ore di riproduzione video; fino a 22 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 85 ore nella riproduzione audio i Phone 16 Pro Max : fino a 33 ore di riproduzione video; fino a 29 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 105 ore nella riproduzione audio.



: fino a 33 ore di riproduzione video; fino a 29 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 105 ore nella riproduzione audio. iPhone 15 : fino a 20 ore di riproduzione video; fino a 16 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 80 ore nella riproduzione audio

: fino a 20 ore di riproduzione video; fino a 16 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 80 ore nella riproduzione audio iPhone 15 Plus : fino a 26 ore di riproduzione video; fino a 20 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 100 ore nella riproduzione audio.

: fino a 26 ore di riproduzione video; fino a 20 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 100 ore nella riproduzione audio. iPhone 15 Pro : fino a 23 ore di riproduzione video; fino a 20 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 75 ore nella riproduzione audio

: fino a 23 ore di riproduzione video; fino a 20 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 75 ore nella riproduzione audio iPhone 15 Pro Max: fino a 29 ore di riproduzione video; fino a 25 ore nella riproduzione video da streaming; fino a 95 ore nella riproduzione audio

A tutta la lineup degli iPhone 16 è possibile agganciare un nuovo caricabatterie MagSafe per una ricarica wireless ancora più veloce: abbinato a un alimentatore da 30W o superiore, si ha fino a 25W di potenza che riportano la batteria al 50% in circa 30 minuti.

