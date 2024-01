Ecco il monitor portatile da 14 pollici Full HD che costa appena 86 euro

In un mondo sempre più dinamico e mobile, la necessità di dispositivi compatti e versatili è in costante crescita. Tra le soluzioni all’avanguardia, spiccano i monitor portatili, dispositivi che offrono la potenza di visualizzazione in un formato compatto e facilmente trasportabile. In questo contesto, il monitor portatile che vi proponiamo unisce buone prestazioni a un design accattivante. Si acquista direttamente a questo indirizzo a poco più di 80 euro.

Si tratta di un display da 14 pollici, ideale per un’esperienza visiva coinvolgente e nitida. Con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, il monitor garantisce transizioni fluide e un’esperienza visiva senza sfarfallii.

La risoluzione dello schermo è di 1920×1080 che assicura comunque dettagli cristallini e colori vividi su una diagonale così ridotta. La luminosità, invece, è di 400cd/㎡ per un’ottima visibilità anche in condizioni di luce ambiente sfavorevole. La gamma di colori del 100% sRGB garantisce una fedeltà cromatica eccezionale, rendendo questi monitor una scelta ideale per professionisti creativi e appassionati di multimedia.

Ovviamente, leggerezza e portabilità sono elementi chiave per questo monitor, con un peso di soli 1,5 kg. Il monitor è anche dotato di due altoparlanti integrati, che offrono un audio chiaro e coinvolgente. Che si stia guardando un film, giocando o partecipando a una videoconferenza, l’audio di qualità aggiunge un ulteriore livello di immersività all’esperienza complessiva.

Per garantire un’esperienza completa, il monitor è dotato di accessori essenziali. La custodia in pelle ad aspirazione magnetica protegge il monitor durante il trasporto, mentre la membrana salvaschermo preserva la qualità visiva nel tempo. I cavi HDMI, di tipo C e USB offrono flessibilità di connessione, mentre l’adattatore garantisce l’alimentazione necessaria.

Al momento, è possibile portarsi a casa questo monitor ad un prezzo davvero irrisorio di 86 euro. Le spese di spedizione sono gratis e c’è anche la possibilità di restituire l’oggetto entro 15 giorni dalla consegna. Clicca qui per acquistarlo.