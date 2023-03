iPhone con Face ID sotto lo schermo richiede ancora tempo

L’iPhone con la tecnologia Face ID integrata sotto lo schermo? Nella migliore delle ipotesi nel 2025. A riferirlo è Ross Young, consulente industriale specializzato in display che ha buoni agganci con i produttori di schermi e che ha spesso anticipato notizie sul mondo Apple che si sono rivelate esatte.

Young in precedenza aveva riferito di prevedere l’arrivo del primo iPhone con il Face ID sotto lo schermo per il 2024 ma ora scrive che l’orizzonte temporale più probabile per l’arrivo di un dispositivo di questo tipo è non prima del 2025, per non meglio precisate problematiche legate ai sensori.

Ammesso che Apple continui a usare l’attuale denominazione per gli iPhone e che l’indiscrezione sia vera, questo significa che il primo dispositivo con il Face ID integrato sotto lo schermo dovrebbe essere l’iPhone 17 Pro. Ross Young prevede in ogni caso la presenza di un foro nel display per la fotocamera frontale.

Under panel Face ID is now expected to be pushed at least a year to 2025 or later due to sensor issues. — Ross Young (@DSCCRoss) March 9, 2023

La tempistica indicata da Young è in contraddizione con quanto riferito dal sito coreano The Elec, secondo il quale il Face ID sotto il display arriverà il prossimo anno con l’iPhone 16.

Nel frattempo, si vocifera che Apple avrebbe intenzione di offrire la Dynamic Island su tutta la lineup di iPhone 15 che dovrebbe presentare prima di fine anno; se e quando arriverà il Face ID sotto lo schermo, la Dynamic Island potrebbe essere implementata come funzionalità software.

In precedenza Young ha riferito che nel 2026 l’iPhone potrebbe adottare un design all-screen con Face ID e fotocamera sotto il display.