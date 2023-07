iPhone di prima generazione mai aperto venduto a 190.00 dollari

Un iPhone di primissima generazione, sigillato così come arrivava dalla fabbrica, indicato come “in condizioni eccezionali”, è stato venduto all’asta negli USA da LCG Auctions per 190.000$.

Il dispositivo era a quanto pare di proprietà di un ex membro dell’engineering team di Apple che presentò il primo iPhone.

LCG Auctions ha recentemente messo all’asta un lotto di vari dispositivi Apple, incluse due varianti da 8GB della prima generazione di iPhone, venduti rispettivamente 39.000$ e 63.000$.

Il dispositivo più apprezzato (quello battuto al prezzo più alto) è stato un raro modello di iPhone di prima generazione, da 4GB, presentato nel 2017. Questa variante è stata venduta per soli due mesi da Apple.

L’acquirente non aprirà probabilmente mai il dispositivo acquistato all’asta ma se lo facesse non potrebbe nemmeno usare il telefono dal momento che il modello in questione supporta solo la connettività su reti 2G, ormai dismesse in gran parte del mondo. Le caratteristiche tecniche fanno ormai sorridere: processore 412 MHz, 128MB RAM e fotocamera da 2 megapixel (solo posteriore) ma nonostante questo, si tratta di un dispositivo iconico: la presentazione di Apple a gennaio 2007 nell’ambito del MacWorld di San Francisco produsse forte attesa da parte dei consumatori, culminata con lunghe file davanti ai principali punti vendita poche ore prima della vendita del dispositivo stesso. Alcune persone, per poter acquistare i primi modelli disponibili, si misero in fila il 24 giugno, cinque giorni prima della effettiva vendita del dispositivo.

Rivali dell’epoca del primo iPhone erano dispositivi quali Nokia N95, Samsung BlackJack and e il BlackBerry 8800, telefono che si trovano in vendita per poche decine di euro su eBay.

iPhone sconquassò il mercato con una ricercatezza del software mai vista in nessun dispositivo mobile in precedenza, ridefinendo completamente ciò che gli utenti potevano fare sui propri telefoni. Steve Jobs, presentando il dispositivo, parlò di un “prodotto rivoluzionario”, ” letteralmente cinque anni avanti rispetto a qualsiasi altro telefono cellulare”.