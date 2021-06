Recensione ventilatore Xiaomi Smartmi 2S, il miglior acquisto per questa calda estate

L’estate è arrivata, e quest’anno più calda che mai. Proviamo oggi il ventilatore Smartmi 2s, della famiglia Xiaomi. Vi spieghiamo perché è il più bel regalo che possiate farvi in questi mesi.

All’arrivo, non lo nascondiamo, la situazione è stata tragica. Anzi, tragicomica. Ci siamo trovati di fronte ad un ventilatore alto appena 90 centimetri, o poco più. Sembrava stonare con la classica idea del ventilatore alto 150 cm, eppure dopo qualche istante abbiamo pensato che, in effetti, un ventilatore così piccolo avesse tanti punti favorevoli. E’ l’altezza giusta quando si sta seduti a tavola, sul divano, e perfino a letto.

Il ventilatore arriva in scatola di montaggio: bastano appena 5 minuti per metterlo in funzione. Tutto quello che serve per il montaggio è presente all’interno della confezione: piedistallo, pale, motore, cavo di ricarica, e il chiavino con l’unica vite necessaria per il fissaggio del palo al piedistallo.

Esteticamente, Smartmi 2s è quel che ci si aspetta da un prodotto dell’ecosistema Xiaomi. Linee semplici e minimali, colore bianco predominante, in tutto, con l’unica eccezione del pali argentato e dei LED che si accendono sulla parte alta del motore, dietro le pale. Peraltro, possono essere spenti nel caso in cui dessero fastidio la notte, o semplicemente attenuati.

Pesa circa 3 chili e mezzo, e questo lo rende estremamente trasportabile da una stanza all’altra, caratteristica essenziale per un ventilatore che, ricordiamo, ha una batteria inclusa e può dunque funzionare anche senza necessariamente essere collegato alla corrente elettrica. E’ questa l’elemento che lo rende davvero indispensabile in casa per combattere il caldo di questo periodo. Lo si può trasportare in cucina quando si mangia, nella stanza da letto durante la notte, e in soggiorno quando si guarda la TV.

E’ silenzioso, e alle velocità più basse si fatica a sentirlo, seppur si verrà sempre e comunque colpiti da un getto d’aria ben avvertibile. Sulla parte superiore ci sono dei pulsanti. Oltre all’accensione e allo spegnimento manuale, è possibile regolare tra quattro velocità, mentre il tasto posteriore serve per collegare il ventilatore alla rete WiFi. Già, è smart.

Scaricando l’app Mi Home si riuscirà a gestire il ventilatore tramite app, che offre più funzioni di quelle che si potrebbero ottenere da un controllo tramite pulsantiera fisica. Anzitutto, è possibile scegliere il grado di velocità, ma anche la tipologia del getto d’aria, tra standard e naturale.

Quest’ultima dovrebbe simulare il vento, con getti d’aria non costanti, che appena appena diminuiscono per poi aumentare. Sì, in effetti ci si può convincere che questo funzioni, ma a dire il vero la consideriamo una modalità risparmio per diminuire la potenza del getto d’aria.

Ancora, tramite app è possibile impostare l’angolo di rotazione, impostare un timer, impostare ora di accensione e spegnimento, e creare un programma giornaliero. Ancora, si potrà scegliere se condividere il controllo smart con un membro della famiglia.

E’ possibile diminuire la potenza del LED sul retro, spegnerli del tutto, così come è possibile evitare i “bip” al cambio di ciascuna modalità. Ancora, è presente il blocco sicurezza bambini e l’avviso di funzionamento anomalo. Non manca neppure il controllo vocale tramite Google o Alexa, anche se in questo caso sarà possibile solo accenderlo o spegnerlo.

La cura per il dettaglio è talmente maniacale che non ci capacitiamo di come ci possa essere una lacuna imperdonabile: nessuna spia per segnalare il livello di carica residua della batteria. Assurdo.

Non solo quando è collegato alla presa elettrica non avremo alcun dettaglio sulla carica della batteria, ma non sapremo neppure quando si sta per scaricare. Nell’utilizzo quotidiano questo vi porterà a caricarlo di continuo per la paura di avere poca carica residua, così da non correre il rischio di rimanere a secco durante la notte.

Anche perché, il cavo di alimentazione è piuttosto corto, e se non avete la fortuna di avere prese vicino ai posti in cui vorrete usarlo, sarete costretti al funzionamento a batteria. Che peccato, sarebbe bastato questa piccola accortezza di usare i LED presenti sulla parte superiore, per dare all’utente le informazioni utili sulla batteria.

Da notare, però, che la batteria dura davvero tantissimo. Il produttore assicura fino a 20 ore, anche se realisticamente siamo riusciti a superare le 12 ore, anche grazie ad un uso non intenso durante la notte, preferendo lasciarlo al minimo.

Conclusioni

E’ il miglior acquisto che possiate fare durante questo periodo di caldo intenso. Al netto della mancanza di led per la batteria non riusciamo davvero a trovare “contro”. Funziona bene, esteticamente è perfetto per chi ama il minimal, ha un’autonomia esagerata, e si controlla da app e tramite assistenti vocali. Insomma, se siete alla ricerca di un ventilatore, questo Smartmi 2s è davvero perfetto.

PRO

Esteticamente valido

Autonomia da oltre 12 ore

Controllo smart

CONTRO

Costicchia

Assenza LED batteria

Cavo spina corto

Potete acquistare Smartmi 2s direttamente a questo indirizzo.