iPhone perde il 30% del mercato: Apple superata da Huawei nelle vendite

Apple perde anche il secondo posto nelle vendite di smartphone. Questa la stima (Cupertino non fornisce più informazioni ufficiali sui numeri dei suoi iPhone) elaborate da IDC.

Secondo la società di analisi, Apple avrebbe venduto nel corso del primo trimestre dell’anno “solo” 36,4 milioni di telefoni. Se il numero fosse esatto il calo rispetto all’anno precedente, quando ancora venivano presentati dati ufficiali, sarebbe stato di ben il 30%.

Allora Apple aveva conquistato vendite per 52,2 milioni di pezzi, ottenendo il 15,7% del mercato che si ridurrebbe oggi all’11,7%. Davanti ad Apple ci sarebbero oggi Samsung (protagonista di un calo nelle vendite, ma solo dell’8%) e appunto Huawei che avrebbe guadagnato il 50,3%.

Ora la società cinese che sta ottenendo risultati ottimi praticamente ovunque, ma in particolare in Cina ed Europa, un tempo regno incontrastato per la Mela, è al secondo posto con il 19% del mercato, non troppo distante ormai dalla stessa Samsung che è al 23,5%.

Come detto quelle di IDC sono solo stime. Apple da due trimestri non fornisce più informazioni sui numeri ufficiali di vendita dei suoi prodotti, ma considerando che il fatturato anno su anno di iPhone ha perso il 18% e tenendo conto che Apple oggi vendite telefoni molto più costosi, è possibile che IDC si sia avvicinata molto ai numeri reali di iPhone.

Secondo IDC Apple starebbe mancando di attirare nuovi clienti e il taglio dei prezzi, specialmente in Cina, non avrebbe prodotto gli effetti sperati. Quest’ultimo problema avrebbe anche tagliato il numero di aggiornamenti di chi ha un iPhone, generando la situazione che viene descritta nella tabella di questo articolo.

Un reportage completo sui dati del trimestre fiscale Apple appena concluso lo trovate su questa pagina di macitynet.