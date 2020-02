iPhone scontati: su TrenDevice risparmi 40€ scegliendo il Colore a Sorpresa

Se state pensando di acquistare un nuovo iPhone e volete risparmiare ben 40€, fino al 2 Marzo su TrenDevice potete approfittare della promozione dedicata al Colore a Sorpresa, ideale per chi non ha particolari preferenze per la scelta del colore.

Cosa significa? Nella scheda prodotto, selezionando l’opzione “colore a sorpresa”, riceverete il dispositivo a seconda del colore disponibile a magazzino. È un’occasione da non perdere perché i prezzi del colore a sorpresa, fuori promozione, sono sempre i più convenienti ma, fino al 2 Marzo, TrenDevice ha abbassato ulteriormente i prezzi e potete risparmiare ben 40€. Non è necessario alcune codice sconto perché i prezzi che trovate sul sito TrenDevice sono già scontati di -40€.

L’opzione Colore a Sorpresa è disponibile su moltissimi modelli di iPhone Ricondizionati. Vi segnaliamo le migliori occasioni che potete trovare su TrenDevice: iPhone Xs Max a partire da 579,90€, iPhone Xs da 539,90€ e iPhone Xr con prezzi a partire da 479,90€. Per quanto riguarda l’iPhone 8, TrenDevice lo propone a partire da 289,90€, mentre l’iPhone 7 ha un prezzo di partenza di 169,90€. L’iPhone 6s Plus e iPhone 6 Plus sono in vendita con prezzi a partire rispettivamente da 179,90€ e 159,90€. Tra i modelli di iPhone scontati con il Colore a Sorpresa, ci sono i due tra i più venduti su TrenDevice per il rapporto qualità-prezzo: iPhone X è proposto a partire da 449,90€ e iPhone 7 in offerta da soli 169,90€. L’iPhone X presenta uno schermo da 5,8 pollici Retina HD ad ampia gamma cromatica, doppia fotocamera posteriore da 12 MP e fotocamera frontale con apertura focale di 2,2. Grazie alla superficie posteriore in vetro, l’iPhone X si ricarica senza cavo, ed è resistente all’acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda l’iPhone 7, la fotocamera è sicuramente la migliore singola montata su iPhone prima dell’arrivo di iPhone Xr. Forse solo con iPhone 7 Apple ha iniziato a fare sul serio con la fotocamera, comprendendo che era un elemento sul quale investire, e l’ha fatto, dotando questo modello di fotocamera da 12 megapixel, dotata di diaframma con apertura ƒ/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine, per foto migliori anche in ambienti in ombra, con meno rumore e dettagli più nitidi.

Il primo processore 4-core su iPhone ha visto protagonista proprio iPhone 7, migliorandone le prestazioni e i consumi rispetto al precedente iPhone 6s, al cui confronto la durata della batteria di 2 ore in più è senza dubbio un bel traguardo. Inoltre può vantare altri primati: è il primo iPhone ad aver detto addio al jack per le cuffie, così come il primo a ottenere il rating IP67 per resistenza a polvere e schizzi; il pulsante Home per la prima volta fa affidamento sul Taptic Engine passando quindi a digitale, da meccanico com’era nei modelli precedenti.

Su TrenDevice tutti gli Smartphone e Tablet sono perfettamente funzionanti perché testati e ricondizionati da tecnici specializzati, e venduti con Garanzia di 12 mesi. Dal punto di vista delle condizioni estetiche sono classificati in tre diversi gradi, ovvero il Low Cost (B/C), Smart (A) e Premium (A+). Quindi la differenza è soltanto nella presenza o meno di eventuali difetti puramente estetici. Per questo motivo se desiderate risparmiare sull’acquisto, potete scegliere il grado di ricondizionamento “low cost”.

Ricordatevi quindi che fino al 2 Marzo su TrenDevice avete 40€ di Sconto su tutti i dispositivi con l’opzione “Colore a Sorpresa”. Per usufruire dello sconto non è necessario alcun codice, i prezzi che vedete online sul sito TrenDevice sono già scontati di 40€.

TrenDevice è l’instant buyer leader nel mercato hi-tech di fascia alta. Acquista direttamente, da privati e aziende, iPhone, iPad, Samsung e Mac.

Grazie a un processo di ricondizionamento interno, TrenDevice ha già dato nuova vita a oltre 50.000 dispositivi e si posiziona tra le aziende leader in Italia nell’economia circolare. I prodotti ricondizionati, accuratamente igienizzati, vengono proposti in vendita con un risparmio medio del 30%, e garanzia di 1 anno. La mission di TrenDevice è estendere il ciclo di vita dei prodotti hi-tech: un processo virtuoso che coniuga risparmio per i consumatori e salvaguardia dell’ambiente.