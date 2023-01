iPhone, ultimo trimestre 2022 record secondo Canalys

Stando a quanto indicato in un report dell’azienda di analisi di mercato Canalys, nel quarto trimestre le spedizioni mondiali di smartphone hanno segnato un calo nelle spedizioni del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nel quadro generale Apple ad ogni modo il più alto market share di sempre per il trimestre in questione con una quota di mercato del 25%, nonostante la contrazione generale della domanda e problematiche nello stabilimento di Zhengzhou (Cina) che non hanno permesso di produrre iPhone a pieno ritmo, elementi che – se confermati – potrebbero sorprendere il mercato quando il 2 febbraio l’azienda annuncerà i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2023.

Secondo Canalys (qui i dettagli), nel precedente trimestre c’è stato un veloce calo nella domanda di dispositivi di gamma medio-bassa e quella di dispositivi high-end ha iniziato a mostrare debolezze nel Q4, principalmente peri il lockdown deciso da Pechino nell’area di Zhengzhou, nella Cina centrale, elemento che ha portato a tempi di attesa più lunghi nella consegna di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Secondo Le Xuan Chiew, Research Analyst di Canalys, “i vendor affronteranno il 2023 con prudenza, privilegiando la marginalità e proteggendo il market share”, spiegando ancora che “i vendor stanno tagliando i costi per adattarsi alla nuova realtà di mercato”.

Da diverso grafico pubblicato da Canalys relativo a tutto il 2022, si evince che Samsung detiene un market share del 22%, seguita da Apple con il 19%.