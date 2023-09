Il patron di Foxconn si candida per la presidenza di Taiwan

Il fondatore di Foxconn – Terry Gou – ha deciso di diventare Presidente di Taiwan: Gou ha fatto sapere che lascerà la sua poltrona nel consiglio di amministrazione dell’azienda per puntare alle elezioni presidenziali del 2024.

Gou, candidato come indipendente, è in corsa per le elezioni presidenziali del prossimo gennaio. Da tempo sono note le ambizioni del fondatore di Foxconn, che ha cercato l’appoggio del più importante partito di opposizione, il Kuomintang. Quest’ultimo, tuttavia, è schierato con Hou Yu-ih, ex capo della polizia e attuale sindaco di New Taipei City, ed è il candidato che, secondo gli ultimi sondaggi, avrebbe il maggior sostegno popolare, indicato intorno al 26%.

Il capo di Stato è il presidente (元首), che è eletto mediante voto popolare per un mandato di quattro anni nella stessa lista di candidati del vicepresidente. Il presidente esercita l’autorità sullo Yuan esecutivo, di cui nomina i membri, compreso il primo ministro, che è anche il presidente dello Yuan esecutivo; i membri sono responsabili per la politica e l’amministrazione.

Negli ultimi mesi Gou ha raccolto 290.000 firme, organizzando vari eventi legati alla campagna elettorale. “Ho deciso di unirmi alla corsa presidenziale”, ha riferito Gou nell’ambito di una conferenza stampa segnalata da Reuters, aggiungendo che il suo obiettivo è “la pace tra le due sponde dello Stretto di Taiwan”, evidenziando le ottime relazioni che ha con Pechino (Foxconn gestisce numerosi impianti produttivi in Cina).

Ricordiamo che Gou si era già candidato alle presidenziali nel 2019 salvo poi ritirarsi. Foxconn è da anni uno dei partner più importanti di Apple, azienda responsabile, tra le altre cose, delle principali linee di assemblaggio di iPhone.

