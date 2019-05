iPhone XR 128 GB: su Amazon costa solo 799 euro

Se volete comprare un iPhone XR a buon prezzo da un rivenditore autorizzato, andate su Amazon: trovate la versione da 128 Gb a 799 euro.

Il modello in promozione (bianco, blu, rosso) è ovviamente quello lanciato lo scorso autunno e altrettanto ovviamente è un prodotto originale e di importazione italiana con tutte le garanzie offerte da Apple e da Amazon congiuntamente. Non è sicuramente una novità per chi legge, ma alcune specifiche tecniche vale forse la pena di ricordarle.

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67

Fotocamera da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP; modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità e Smart HDR

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione

Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi)

Questo telefono, che grazie alla sua capacità di 128 GB offre un buon margine per tante funzioni, incluse quelle video e fotografiche, ha un prezzo ufficiale di 948 euro. In commercio si trova a prezzi più o meno simili, ma nessun rivenditore ufficiale lo vende al prezzo di Amazon. In più Amazon mette sul piatto tutta la sua affidabilità e assistenza, inclusa la garanzia: soddisfatti o rimborsati

Un unica avvertenza: questo prezzo è apparso qualche minuto fa. In precedenza era stato scontato il modello da 64 GB a 699 euro, ma questo prezzo è spartito in, letteralmente, qualche decina di minuti e ora costa 829 euro (solo la versione in nero costa 699 euro). Non è detto che non possa accadere la stessa cosa anche con l’iPhone XR da 128 GB.

Click qui per comprare