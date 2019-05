Sconti Amazon del 31 Maggio fino al 76%: Sandisk, Aukey, RavPower, GameSir, Vava

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

SanDisk SDCFXSB-064G-FFP Extreme CompactFlash Scheda di Memoria 64GB UDMA-7 120MB/S [Imballaggio Apertura Facile di Amazon] In offerta a 44,99 € con sconto 26% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a 28,99 € con sconto 50% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 256 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a 42,99 € con sconto 59% Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 26,99 € con sconto 53% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Go Chiavetta USB 3.1, 64 GB In offerta a 29,99 € con sconto 38% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro USB 3.1 128 GB, Unità Flash a Stato Solido USB 3.1, velocità di lettura fino a 420 MB/s, Nera In offerta a 56,99 € con sconto 50% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual M3.0 USB Flash Drive 128GB, fino a 150 MB/s In offerta a 27,99 € con sconto 52% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual Unità Flash Tipo C da 128 GB, USB 3.1 In offerta a 37,99 € con sconto 39% Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 128 GB per iPhone e iPad – In offerta a 57,99 € con sconto 47% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria SDXC FFP, Velocità fino a 80 MB/sec, 128 GB, Classe 10 In offerta a 23,49 € con sconto 59% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme 64GB, Scheda di Memoria SDXC Classe 10, U3, V30, velocità di lettura fino a 90 MB/sec In offerta a 27,49 € con sconto 33% Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria Sdxc da 64 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 24,99 € con sconto 22% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a 38,99 € con sconto 55% Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 400 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a 64,99 € con sconto 76% Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 In offerta a 35,99 € con sconto 45% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 21,49 € con sconto 37% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 24,49 € con sconto 42% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 32,99 € con sconto 54% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 – In offerta a 84,99 € con sconto 38% Click qui per approfondire

Sandisk SDSSDA480G SSD da 480 GB, Velocità di Lettura fino a 535 MB/s In offerta a 60,99 € con sconto 57% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 1 TB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s In offerta a 174,99 € con sconto 54% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 500 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s In offerta a 99,99 € con sconto 50% Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 1TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a 114,99 € con sconto 62% Click qui per approfondire

Sandisk Connect Wireless Stick da 200 GB, Bianco In offerta a 74,99 € con sconto 42% Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO da 500 GB, M.2 NVMe 3D, Nero In offerta a 114,99 € con sconto 39% Click qui per approfondire

SanDisk SSD Extreme PRO da 1 TB, M.2 NVMe 3D, Nero In offerta a 214,99 € con sconto 40% Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 830-RW Avonn Tastiera da Gioco Illuminata, Nero [Layout Italiano] In offerta a 14,99€ sconto 50% Click qui per approfondire

GameSir GK100 Tastiera Meccanica da Gioco a Una Mano con Retroilluminazione LED per PC Windows In offerta a 33,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

Limxems Caricatore Wireless, Caricabatterie Wireless Qi 10W Ricarica Rapida Caricabatterie a Induzione – Nero [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 10,99€ Click qui per approfondire

AUKEY Caricatore Wireless Qi Certified, Fast Wireless Charger 10W,7,5W & 5W, Compatibile con Samsung S10/S9/S8/S7, iPhone XS/XR/X/8, Nuovi AirPods e Altri dispositivi compatibili con Qi In offerta a 14,99€ Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 161 Mouse da Gioco Wireless con Batteria Ricaricabile Integrata e Illuminazione RBG, Sensore Ottico 3.000 DPI, Nero In offerta a 26,99€ sconto 33% Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore Solare Portatile 15000mAh, Caricabatterie 15000 con Doppio Metodo di Ricarica (Ricarica Tramite Pannello Solare o Porta da DC5V/2A) 2 Porte USB iSmart e 1 Luminosa Luce LED In offerta a 22,49€ sconto 17% Click qui per approfondire

AUKEY Caricabatterie USB da Muro Ultra Compatto, Doppia Porta USB 2,4A Caricatore USB con Tecnologia AiPower per iPhone X / 8/8 Plus, iPad Air/PRO, Samsung, HTC, LG ECC. In offerta a 8,49€ sconto 15% Click qui per approfondire

Puntatore Laser Presentazioni Wireless Presenter In offerta a 8,49€ sconto 15% Click qui per approfondire

Saturimetro Da Dito, Saturimetro Pulsossimetro Display LED per Frequenza Del Polso(PR) e La Saturazione di Ossigeno(Spo2) Misure – In offerta a 16,13€ sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile con 2 Porte, Batterie Esterne Compatto per iPhone, Samsung, Tablet In offerta a 16,14€ sconto 15% Click qui per approfondire

VAVA Selfie Stick 3-in-1 Treppiedi Bastoni Selfie Bluetooth con Telecomando di Scatto Bluetooth Doppia Rotazione a 360 Gradi per iPhone X / 8/7/ 6s / 6 e smartphone Android da schermo da 3,5-6 pollici In offerta a 16,56€ sconto 15% Click qui per approfondire

Koogeek Sensori per porte e finestre Apple homekit Automazione e controllo remoto Dispositivi per la (Door sensors) In offerta a 20,99€ sconto 32% Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth 5.0, Cuffie Bluetooth, Auricolari Wireless Senza Fili In Ear SoundPEATS 15h Custodia Scatola Ricarica Microfono Stereo Sportivo per iOS/Samsung/Huawei/iPad In offerta a 25,49€ sconto 15% Click qui per approfondire

Mini Proiettori Portatili,OTHA Proiettore Android 7.1 Videoproiettore con IR Telecomando/treppiede, Proiettori wireless home theater Compatibile con Amazon Fire TV, Google ChromeCast In offerta a 195,49€ sconto 19% Click qui per approfondire

AUKEY Doppia Dash Cam da 1080 p con Schermo da 2,7’’, Videocamera Full HD Frontale e Posteriore, Obiettivo Grandangolare da 170° per 6 Corsie di Traffico, G-sensor e Caricatore per Auto a due Porte In offerta a 144,48€ sconto 15% Click qui per approfondire

1home Supporto per Notebook Laptop inclinabile Tablet MacBook Pieghevole Ergonomico Stand per PC Portatile Angolo Regolabile Fino a 17 Pollici In offerta a 12,65€ sconto 16% Click qui per approfondire

Supporto per PC Portatile, Lamicall Supporto Laptop Notebook : Regolabile Supporto Stand Dock per 2018 Dell XPS, HP, Samsung, Lenovo, altri 10″~17″ Notebooks – Argent In offerta a 27,99€ sconto 20% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.