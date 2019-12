iPhone XS Max 64 GB oggi scontato di 114 euro

Dopo lo sconto su iPhone 11, su Amazon anche iPhone 11 Pro Max è scontato e lo pagate 1175 euro. È questo il primo sconto “importante” dopo diversi giorni di assenza di promozioni sull’ammiraglia di casa Apple

Il modello in promozione con sconto di 110 euro è quello in color oro da, appunto, 64 GB. Come accennato, si tratta della versione top degli smartphone di Apple. Queste le sue caratteristiche:

Schermo OLED da 6,5 pollici

Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Ricarica veloce con alimentatore da 18W incluso

Ricarica wireless

Di questo smartphone abbiamo detto largamente nella nostra recensione che vi invitiamo a leggere. Il suo punto forte, display “migliore del mondo” a parte, è la fotocamera che è capace di scattare foto davvero molto interessanti sotto ogni punto di vista. La memoria da 64 GB è sufficiente se non vi cimentate frequentemente in filmati e se non pretendete di usare lo smartphone come una sorta di sistema di back up delle foto che scattate quotidianamente.

iPhone 11 Pro Max da 64 GB costa sul mercato 1289 euro. Amazon lo sconta a 1175 euro. Il prezzo è inferiore anche se solo di 14 euro a quello di un iPhone 11 Pro. Se siete sul mercato per questo dispositivo e amate il display maggiorato che vi offre questa versione, non dovreste pensarci un minuto.

