iPhone SE 4 perde qualcosa negli ultimi video online

Con l’avvicinarsi del lancio della quarta generazione di iPhone SE, sono emersi online nuovi presunti modelli non funzionanti, che offrono una visione complessiva, ed esteriore, di quello che potrebbe essere il terminale. NeGli ultimi dummy mostrati, però, manca qualche caratteristica che, invece, in passato, era stata annunciata come presente. Ecco di che si tratta.

Il leaker Majin Bu ha condiviso su X alcune immagini, accompagnate da un breve video che mostra i mockup dei presunti iPhone SE 4. Si tratta di modelli non funzionanti, utilizzati dai produttori di custodie per preparare accessori basati su informazioni trapelate dalle fabbriche partner di Apple.

Ci sono state voci contrastanti riguardo alla presenza della Dynamic Island o di un notch tradizionale sul prossimo iPhone SE. Adesso, a giudicare da questi video, quest’ultima ipotesi sembra sempre più probabile.

I mockup in bianco e nero mostrano il design classico con notch, posizionando la fotocamera frontale leggermente a sinistra del centro, confermando le indiscrezioni secondo cui il dispositivo sarà basato in gran parte sull’iPhone 14. Sul retro si trova, inoltre, una singola fotocamera, come previsto, insieme a una scocca in vetro e una cornice in alluminio.

Le ipotesi che suggerivano l’introduzione di un Pulsante Azione o di un pulsante dedicato al controllo della fotocamera sembrano essere infondate, almeno a giudicare da questi mockup, che risultano molto simili alle immagini precedentemente diffuse dal leaker Sonny Dickson.

Oltre agli elementi visibili nei modelli dummy, l’iPhone SE 4 dovrebbe integrare il chip A18, un modem progettato da Apple e 8 GB di RAM, la quantità minima necessaria per supportare le nuove funzionalità di Apple Intelligence. Per quanto riguarda la fotocamera, si prevede l’adozione del sensore Wide da 48 megapixel già presente nell’attuale iPhone 16.

iPhone SE 4: possibile lancio a marzo o aprile

Apple dovrebbe presentare il nuovo iPhone SE tra marzo e aprile 2025, mantenendolo come l’opzione più economica della gamma. Sebbene il prezzo potrebbe subire un lieve aumento, l’azienda mira a mantenerlo al di sotto della soglia dei 500 dollari, che per il nostro mercato potrebbero diventare 649 euro.

