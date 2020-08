iRobot Genius reinventa la pulizia di casa con Home Intelligence

iRobot, l’azienda che nel 2002 ha inventato il robot per le pulizie di casa non si ferma e mentre la concorrenza si concentra sulla replica di funzionalità ormai comuni, la società di Colin Angle pensa a come rendere ancora più personalizzata l’esperienza d’uso di Roomba e Braava Jet adattandosi, anche in maniera istantanea alle esigenze dei singoli abitanti della casa, ai loro orari, alle loro preferenze e all’integrazione totale con la casa intelligente.

Nell’incontro a distanza con la stampa italiana di settore che ha preceduto il rilascio della nuova versione dell’App, Angle ha posto l’accento sull’aspetto collaborativo tra i prodotti iRobot e l’utente finale: “L’aspirapolvere e il lavapavimenti grazie all’intelligenza artificiale devono diventare dei veri e propri collaboratori nella nostra vita quotidiana e rispondere alle abitudini e alle preferenze degli utenti, offrendo loro un miglior controllo di quando, dove e come i loro robot debbano pulire. iRobot Genius sblocca letteralmente la piena potenzialità dei nostri prodotti connessi, abilitandoli a maggiori prestazioni ora e, nel tempo, per diventare ancora più intelligenti grazie a futuri aggiornamenti”.

Afferma Angle: “Nel tempo siamo passati da un atteggiamento di curiosità mista a scetticismo nei confronti dei Robot per la pulizia ad un atteggiamento di volontà di completo controllo. Il robot non deve gestirsi da solo ma vogliamo che faccia risponda esattamente ai nostri desideri e alle nostre mutevoli esigenze che dipendono dal nostro comportamento, dal livello di sporco e pure dal nostro rapporto con lo sporco che portiamo in casa o produciamo in base agli eventi stagionali.

L’autonomia del robot non significa intelligenza, quello che serve è una maggiore collaborazione ed una maggiore interazione con gli strumenti per la pulizia e con il resto della nostra casa: grazie alla nuova App avremo Roomba e Braava Jet più collaborativi.”

iRobot Genius Home Intelligence è di fatto una nuova piattaforma che rende disponibile una vasta gamma di funzionalità ed esperienze digitali per la linea di prodotti connessi tramite Wi-Fi. Nel mondo sono stati venduti 30 milioni di Roomba ed un milione di questi solo in Italia.

L’interfaccia di iRobot Genius è l’iRobot Home App, riprogettata per portare gli utenti ben oltre il controllo offerto dall’app standard, fornendo di fatto un vero e proprio centro di comando e controllo per una pulizia della casa personalizzabile e facile da usare. L’app gestisce la pulizia in base alle abitudini e alle preferenze dell’utente ed è inoltre in grado di offrire una visione più puntuale delle prestazioni del robot. I miglioramenti si potranno ottenere su tutta la gamma recente proporzionalmente alle dotazioni base dei vari modelli.

Clean Zones – il robot pulisce dove veramente serve

Grazie all’accuratezza di Clean Zones i modelli Roomba i7/i7+ e s9/s9+ e il lavapavimenti Braava jet m6 usano la funzionalità di machine learning per rilevare in modo automatico e suggerire in maniera proattiva le zone di pulizia intorno a oggetti specifici, quali divani, tavoli, mobili della cucina.

Gli utenti possono anche costruire una loro “mappa intelligente”, che va a migliorare e definire al meglio il rilevamento effettuato dal robot, definendo con precisione le aree nelle quali la pulizia dovrà essere effettuata con maggior accuratezza.

È sufficiente impostare l’app o dialogare con un assistente vocale come Alexa o Assistente Google dicendo, per esempio, “Roomba, pulisci intorno al divano”. E il robot saprà esattamente dove andare.

Pulisci QUANDO vuoi: i robot si adattano alle vostre abitudini

Con iRobot Genius, i robot aspirapolvere Roomba e il lavapavimenti Braava jet m6 imparano a riconoscere le abitudini di pulizia degli utenti in modo da offrire nuove funzionalità:

Automazione basata sugli eventi

Consente al robot di sapere quando è il momento ideale per avviare o interrompere la pulizia in base alle esigenze definite dall’utente. Che si vada al lavoro o che si decida di uscire per fare una passeggiata, l’iRobot Home App può utilizzare servizi di geolocalizzazione, come Life360. Oppure può ricevere suggerimenti da dispositivi studiati per la casa intelligente come la serratura Wi-Fi August Smart Lock, per sapere quando si è fuori casa e si può cominciare a pulire. Allo stesso modo, il robot può interrompere la sua attività al ritorno a casa. Queste automazioni possono essere configurate direttamente all’interno dell’iRobot Home App, una potenzialità esclusiva per gli utenti iRobot, basata su iRobot Genius e IFTTT Connect. Gli utenti possono integrare in modo semplice i prodotti iRobot connessi tramite Wi-Fi con gli altri dispositivi e servizi collegati alla casa, come termostati o serrature intelligenti, senza dover uscire dall’app iRobot Home.

Programmi consigliati per la pulizia

Questi programmi si basano sulle più comuni abitudini di pulizia, come per esempio quella del lunedì. Sia i robot aspirapolvere Roomba i7/i7+ e s9/s9+ sia il lavapavimenti Braava jet m6, possono anche fornire consigli specifici per ogni singolo ambiente: come pulire i pavimenti il venerdì sera o in sala da pranzo e in cucina dopo ogni pasto.

Le routine favorite

La nuova app consente agli utenti di creare rapidamente e di accedere alle proprie routine di pulizia preimpostate. Si possono creare regole come “Dopo cena”, che istruisce il robot a pulire la sala da pranzo o davanti al bancone della cucina. Oppure “Ora di dormire”, per indicare al robot di pulire il pavimento nella camera dei bambini o in sala. Ma anche “ovunque”, per pulire l’intera casa.

Pulisci COME vuoi: i robot si adattano alle vostre preferenze

I robot aspirapolvere Roomba e il lavapavimenti Braava jet m6 con connessione Wi-Fi diventano più intelligenti nel tempo, attraverso l’apprendimento delle preferenze e imparando come l’utente vuole che avvenga la pulizia della propria casa. La nuova intelligenza fa sì che i prodotti iRobot possano andare oltre la pianificazione base, per attivare nuove potenti integrazioni di dispositivi domestici intelligenti basati sulla localizzazione.

Nuove aree di esclusione – Roomba e Braava jet connessi possono automaticamente imparare a evitare aree problematiche e raccomandare quali sono eventualmente le aree da escludere dalla pulizia (Aree di Esclusione).

Consigli stagionali – L’app offre suggerimenti personalizzati per pianificare in modo automatico le pulizie o dare consigli sugli orari nei quali la casa potrebbe avere bisogno di essere pulita più frequentemente, come, ad esempio, durante il periodo delle allergie o del cambiamento del pelo degli animali domestici.

L’esperienza della pulizia personalizzata basata su iRobot Genius Home Intelligence e sulla nuova iRobot Home App saranno disponibili per qualsiasi mercato con l’aggiornamento del software a partire dal 25 agosto 2020.

Per ulteriori informazioni su iRobot, visitare il sito www.irobot.it.

I prodotti iRobot sono distribuiti in Italia da Nital.