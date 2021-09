iRobot sconta aspirapolvere e lavapavimenti automatici con le offerte Settembre Amazon

Se avete sempre desiderato avere un maggiordomo robot, approfittate degli sconti di Settembre su Amazon dove per pochi giorni diversi aspirapolvere automatici si possono comprare in sconto. Pensate che bello: vi svegliate e partite subito per il mare e quando tornate a casa vi ritrovate un pavimento più pulito di come lo avevate lasciato. Questo piccolo-grande sogno può diventare realtà usando in casa un aspirapolvere che è capace di spostarsi autonomamente da una stanza all’altra concedendovi il meritato riposo che state agognando.

Come dicevamo al momento, complici le offerte di Settembre di Amazon, ci sono diversi modelli in sconto. Ad esempio iRobot Roomba i7+ è un robot aspirapolvere che non solo ricorda la planimetria della casa e pulisce all’occorrenza solo stanze specifiche, ma che si svuota autonomamente da solo. Questo modello apporta un nuovo livello di intelligenza e automazione ai robot aspirapolvere, con la possibilità di analizzare, mappare e adattarsi agli spazi domestici.

Grazie all’introduzione della funzione Imprint Smart Mapping, Roomba i7+ memorizza, infatti, la planimetria e i nomi delle stanze. In questo modo gli utenti possono personalizzare i cicli di pulizia e indirizzare il percorso del robot verso ambienti specifici, attraverso comando vocale o tramite l’applicazione iRobot HOME (disponibile per iOS e Android). È persino possibile inserire fino a 10 planimetrie diverse così che il robot possa essere spostato senza problemi su piani diversi o diverse abitazioni. Quando il ciclo di pulizia è terminato, iRobot Roomba i7+ torna alla base di ricarica e svuota automaticamente lo sporco raccolto all’interno della Clean Base, che contiene l’equivalente di 30 contenitori raccogli polvere di Roomba pieni. In questo modo, ci si può dimenticare della pulizia dei pavimenti per diverse settimane.

Oppure in sconto c’è anche il lavapavimenti Braava. E’ capace di rimuovere lo sporco (compreso quello più resistente) e le macchie di unto, anche in cucina, tramite la modalità Lavaggio ad acqua combinata con il Precision Jet Spray, il panno dedicato ed eventualmente insieme all’aggiunta (facoltativa) della soluzione pulente Hard Floor Cleaning che porta nell’ambiente un profumo fresco e di lunga durata. Il robot dispone anche di una modalità Pulizia a secco il cui panno dedicato sfrutta la forza elettrostatica per attirare a sé polvere, briciole, capelli e peli di animali domestici: quando Braava jet m6 ha finito di pulire non sarà necessario toccare con le mani il panno sporco in quanto basterà sollevare il robot, portarlo al di sopra del cestino dei rifiuti e premere il tasto “Eject” per far scivolare il panno usato direttamente nella pattumiera.

Di seguito trovate la tabella con i box per accedere alla scheda prodotto su Amazon e procedere con l’acquisto: vi ricordiamo che questi sconti terminano il 7 settembre, ma in caso di esaurimento anticipato delle scorte, le singole offerte potrebbero scadere prima del termine previsto, pertanto se siete interessati all’acquisto vi consigliamo di non tergiversare oltre.

